Sócios reclamam de nova plataforma, e Fluminense explica: 'Toda obra dá dor de cabeça'

Crédito: Reprodução/Fluminense

Desde o lançamento da nova plataforma, sócios do Fluminense tem encontrado dificuldades para acessar as contas e adquirir os ingressos para a partida deste sábado, contra o Sport, às 21h, no Maracanã. Além da lentidão no atendimento, alguns tricolores chegaram a relatar que foram desligados do programa. Em nota oficial, o Flu se desculpou pelos problemas apresentados e afirmou que a mudança era "necessária" uma vez que a anterior "era muito antiga, com muitas informações de sócios desatualizadas". Além da venda de ingressos e do desconto extra para sócios adimplentes na pandemia, a plataforma também exige uma atualização cadastral dos torcedores.

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​"O Fluminense informa que em razão da mudança da plataforma do Sócio Futebol, muitos sócios estão tendo que se recadastrar agora. Ao mesmo tempo, era necessário cumprir a promessa do benefício extra aos sócios que continuaram adimplentes durante a pandemia. Esses dois eventos concomitantes estão gerando grande movimento em todos os canais de nossa central de atendimentos. Pedimos desculpas, mas era necessário. O fato é que a base de informações sobre os sócios era muito antiga, com muitas informações de sócios desatualizadas. Tudo está sendo revisto agora. Ou seja, estamos em obras! Toda obra dá dor de cabeça, mas é para melhorar. Pedimos desculpas pelo transtorno".O SITE NOVO

O lançamento aconteceu na última sexta-feira. Com design mais moderno e inovador, o site inclui conteúdo e produtos exclusivos, uma rede ampla de parceiros e um novo programa de pontos, que será lançado em breve e dará acesso a experiências junto ao clube. Esse é o primeiro passo para a total reformulação do programa, que estará concluída até o fim do ano.

Toda a base de informações foi migrada nos dois últimos meses. No entanto, para evitar problemas, o clube optou pelo lançamento gradual, para que os sócios tenham tempo de visitar e adotar os procedimentos necessários, como a troca de senha (uma exigência para garantir o cumprimento dos requisitos da nova Lei Geral de Proteção de Dados).