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Sócios do Santos terão acesso exclusivo em parte da reunião do Conselho

Iniciativa inédita vai ser testada nesta noite. Conselho vai discutir proposta de "funding" de torcedores e analisar o relatório do Conselho Fiscal sobre o primeiro trimestre de 2021...

Publicado em 10 de Junho de 2021 às 10:56

LanceNet

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Publicado em 

10 jun 2021 às 10:56
Crédito: Divulgação/SantosFC
O Conselho Deliberativo do Santos fará um projeto de caráter experimental na noite nesta quinta-feira. Os sócios torcedores adimplentes poderão ter acesso ao vivo do tópico Assuntos Gerais da Sessão Ordinária que acontece aproximadamente ás 21 horas. Basta fazer o login no Portal do Sócio Rei e acessar a área de Conteúdo Exclusivo.O horário da transmissão ao vivo no site pode sofrer alteração de acordo com o andamento das demais pautas que serão discutidas na reunião que tem início previsto para às 19 horas, de maneira virtual.
Antes de a reunião ser liberada para os sócios, os conselheiros vão analisar e votar a proposta de criação de um "funding" de torcedores e investidores santistas com o propósito de avalizar empréstimos bancários ao clube.
O projeto foi anunciado pelo presidente Andrés Rueda na entrevista coletiva dos 100 dias de gestão. A ideia é concentrar os investimentos milionários de torcedores santistas em um determinado banco e utilizar o valor captado como garantia para que o mesmo banco faça empréstimos em condições especiais ao Santos.- O clube precisa de caixa. Com o que está previsto para receber vai ser muito difícil para a gente segurar os acordos feitos e os pagamentos. Empréstimo o clube não tem garantia para dar. O empréstimo do BMG é 15%, é inviável pagar isso. Então, a gente reuniu um grupo de empresários abastecidos e o que a gente quer. Que eles depositem um dinheiro no banco, o dinheiro é dele, fica aplicado, e ele garante um empréstimo subsidiado ao Santos. Como o dinheiro vai ficar aplicado no banco, fica bloqueado, o banco tem garantia de que, se o Santos não pagar, o dinheiro tá em casa. Com isso o banco consegue fazer empréstimo para o clube com juros bem baixinhos. Estamos tentando reunir um grupo de empresários santistas nesse modelo para arrumar um funding para o clube tocar suas dívidas, equacionar. Com, juros baixo, eu pago dívidas de juros altos - explicou o presidente na coletiva dos 100 dias.
Além da análise da proposta de "funding", a reunião da próxima quinta-feira irá analisar o relatório do Conselho Fiscal sobre as contas do primeiro trimestre de 2021, além de votar um parecer da CIS sobre processo de 2020 e empossar um novo membro do Conselho Fiscal.

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