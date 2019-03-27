Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Homenagem

Sobrevivente da tragédia da Chape, Follmann se despede de Rafael Henzel

Follmann deixou no Instagram uma mensagem evitando procurar explicações para o acontecimento

Publicado em 27 de Março de 2019 às 13:26

Publicado em 

27 mar 2019 às 13:26
Um dos seis sobreviventes da tragédia aérea da Chapecoense em novembro de 2016, Jakson Follmann prestou sua homenagem e se despediu do jornalista Rafael Henzel, que morreu na noite de terça-feira após sofrer um enfarte fulminante enquanto jogava futebol com amigos em Chapecó (SC). Em suas redes sociais, o ex-goleiro postou uma foto com todos - os dois, mais o lateral-esquerdo Alan Ruschel e o zagueiro Neto - que escaparam do acidente na Colômbia.
Follmann deixou no Instagram uma mensagem evitando procurar explicações para o acontecimento. "A gente tenta encontrar respostas, compreender o que está acontecendo. Mas, DEUS é o único ser que sabe o que acontece e o que está por vir. Que Deus lhe receba e conforte o coração de toda sua família. Deixará saudades do profissional, do pai, esposo e amigo que eras #luto", escreveu o ex-goleiro.
Henzel foi uma das seis vítimas que sobreviveram no acidente aéreo que causou a morte de 71 pessoas no voo da LaMia que levava a delegação da Chapecoense para a Colômbia para a disputa da final da Copa Sul-Americana, no final de novembro de 2016.
Único jornalista a sobreviver à tragédia, ele trabalhava na rádio Oeste Capital e havia retomado as suas atividades normalmente no veículo de comunicação um ano após sobreviver à tragédia que abalou o futebol mundial.
O velório de Henzel está sendo realizado desde as 2h30 desta quarta-feira no Centro de Cultura e Eventos de Chapecó. O cortejo até o cemitério irá começar às 16 horas. O corpo será levado pelo caminhão do Corpo de Bombeiros. O sepultamento será às 17 horas.
Mais tarde, às 19h15, a Chapecoense enfrentará o Criciúma, na Arena Condá, em Chapecó, pela rodada de ida da terceira fase da Copa do Brasil. O clube já pediu o adiamento da partida, mas até o momento a CBF não se pronunciou sobre o assunto.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Futebol
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
'A Riqueza das Nações': como livro escrito há 250 anos ainda influencia nossas vidas
Imagem de destaque
Mulher é detida após esfaquear o ex-companheiro em Vitória
Imagem de destaque
As poderosas bactérias encontradas em cavernas profundas que desafiam a medicina: 'Resistentes a praticamente todos os antibióticos'

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados