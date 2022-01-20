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Sobre temporada no Sport, Denner garante estar 'em busca de coisas grandes'

Meio-campista que veio da Chapecoense afirmou que, ao saber do interesse do clube pernambucano, ficou bastante motivado...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

20 jan 2022 às 10:01

Publicado em 20 de Janeiro de 2022 às 10:01

Em meio aos trabalhos de pré-temporada com seus novos companheiros, o meio-campista Denner falou sobre as impressões que tinha do Sport antes mesmo de acertar sua chegada ao clube.
Impressões essas, aliás, que eram as melhores possíveis já que, segundo ele, a proposta do time pernambucano foi recebida e aceita prontamente.Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOS- Estou muito feliz por vestir essa camisa de tanta tradição. Quando fui informado do interesse do Sport já fiquei bastante motivado e graças a Deus as coisas deram certo. Vamos juntos em busca dos nossos objetivos - destacou.
Com passagens por Athletico-PR e Juventude, Denner elogiou o elenco e também a comissão técnica do Sport, comandada pelo técnico Gustavo Florentín, após seu primeiro trabalho com o grupo:
- O grupo tem muita qualidade e a comissão técnica já está trabalhando com a gente para que começamos a temporada com o pé direito. Vamos trabalhar com seriedade para conquistar grandes coisas em 2022.
Antes da bola rolar para o Leão da Ilha no estadual, o time entra em campo pela primeira vez na temporada 2022 disputando a fase de grupos da Copa do Nordeste. E a estreia no torneio regional será fora de casa, visitando o CRB, em Maceió, no próximo sábado (22).
Crédito: Divulgação/Sport

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