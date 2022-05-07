Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Sob olhares do novo dono, Chelsea sofre empate dos Wolves aos 52 do segundo tempo

Lukaku quebra jejum na Premier League e marca dois gols no empate de 2 a 2, em Stamford Bridge. Todd Boehly acompanhou a partida em um dos camarotes do estádio...

Publicado em 07 de Maio de 2022 às 13:18

LanceNet

Sob os olhares atentos do novo dono, Todd Boehly, o Chelsea levou um banho de água fria neste sábado, em Stamford Bridge. Após abrir 2 a 0, com dois gols de Romelu Lukaku, o clube londrino sofreu o empate do Wolverhampton aos 52 minutos do segundo tempo. Trincão e Coady marcaram para os visitantes, em duelo válido pela 35ª rodada da Premier League.+ Vidal quer vaga em clube brasileiro, Barcelona visa craque português… O Dia do Mercado!
VAGA ENCAMINHADA, MAS...Com o resultado, o Chelsea chegou aos 67 pontos e perdeu a chance de ficar em situação confortável na briga por vaga na próxima Champions League. Os Blues se mantêm na terceira posição, mas pode ver a vantagem para o quinto colocado Tottenham cair para apenas três pontos até o fim da rodada. O Wolverhampton, por sua vez, fica em oitavo, com 50 pontos.
+ Briga por título, Champions e mais: simules os resultados do InglêsPRESSÃO AZUL E GOL ANULADOA tônica do primeiro tempo foi um Chelsea dominante e buscando abrir o placar. Com 70% de posse de bolo, o time comandado por Thomas Tuchel levou perigo e chegou a balançar as redes com Loftus-Cheek, aos 39 minutos. O gol, no entanto, foi anulado por impedimento após consulta do VAR.​LUKAKU: DOIS GOLS EM DOIS MINUTOSNa etapa final, o Chelsea não demorou muito para abrir vantagem no placar. Aos 10 minutos, Lukaku sofreu pênalti e ele mesmo converteu para quebrar o jejum de quatro meses sem marcar na Premier League e colocar os Blues na frente. Logo em seguida, o belga recebeu passe de Pulisic e finalizou de fora da área para marcar o segundo do clube londrino.
WOLVES BUSCAM EMPATE HEROICO​Quando a situação parecia confortável e tranquila para o Chelsea, o Wolverhampton reagiu de forma impressionante. Primeiro, aos 34 minutos, Trincão aproveitou os espaços na defesa e marcou um belo gol de fora da área. Após período de pressão, o gol de empate veio no último lance da partida, aos 52', com cabeceio do zagueiro Coady.
Crédito: Lukaku marcou os dois gols do Chelsea no empate (Foto: GLYN KIRK/AFP

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados