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Sob o comando de Renato, Arrascaeta arranca para alcançar feito pelo terceiro ano seguido no Flamengo

Camisa 14 participa diretamente de 30,5% dos gols marcados pelo Flamengo desde a chegada de Renato Gaúcho, em julho, e dispara como garçom da equipe na temporada...

Publicado em 20 de Agosto de 2021 às 07:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

20 ago 2021 às 07:00
Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo
A facilidade de Arrascaeta em colocar os companheiros na cara do gol já não é novidade para os rubro-negros, mas a sequência de assistências do uruguaio vem encantando a Nação. Afinal, o camisa 14 deu oito passes decisivos nos últimos 11 jogos do Flamengo - números que o deixam perto de repetir feito alcançado em 2019 e 2020: ser o garçom do estrelado elenco rubro-negro.+ Confira as datas e os confrontos das semifinais da Copa Libertadores 2021!Nas duas temporadas que disputou com o Manto, Arrascaeta foi o garçom do time: 18 assistências em 2019 e 14 em 2020/21. Com o passe para Bruno Henrique contra o Olímpia, o meia chegou aos 12 passes para gols neste ano. Vale ressaltar que oito já foram sob o comando do treinador Renato Gaúcho.O desempenho do camisa 14 desde a chegada do sucessor de Rogério Ceni é impressionante. De Arrascaeta participou de 30,5% dos 36 gols marcados pelo Flamengo nas últimas 12 partidas. Entre gols e assistências, está entre os mais decisivos na “Era Renato Gaúcho”. Não por acaso é um dos atletas com mais minutos com o técnico, que o escalou entre os titulares em 11 oportunidades.
Apenas o artilheiro Gabriel Barbosa - com nove gols e três assistências - teve mais participações diretas em gols do Flamengo com o técnico Renato Gaúcho.
Até o final da passagem de Rogério Ceni pelo Ninho do Urubu, Arrascaeta, com quatro assistências, estava atrás de Matheuzinho e Michael, ambos com seis, e Vitinho, com cinco, no ranking de maiores assistentes do Flamengo em 2021.Confira os números de Arrascaeta pelo Flamengo a cada ano:
2019​52 jogos, 18 gols e 19 assistências de Arrascaeta
2020/2150 jogos, 12 gols e 14 assistências de Arrascaeta
2021*26 jogos, 9 gols e 12 assistências de Arrascaeta
*Temporada em andamento

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