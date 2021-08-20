Sob o comando de Renato, Arrascaeta arranca para alcançar feito pelo terceiro ano seguido no Flamengo

A facilidade de Arrascaeta em colocar os companheiros na cara do gol já não é novidade para os rubro-negros, mas a sequência de assistências do uruguaio vem encantando a Nação. Afinal, o camisa 14 deu oito passes decisivos nos últimos 11 jogos do Flamengo - números que o deixam perto de repetir feito alcançado em 2019 e 2020: ser o garçom do estrelado elenco rubro-negro.+ Confira as datas e os confrontos das semifinais da Copa Libertadores 2021!Nas duas temporadas que disputou com o Manto, Arrascaeta foi o garçom do time: 18 assistências em 2019 e 14 em 2020/21. Com o passe para Bruno Henrique contra o Olímpia, o meia chegou aos 12 passes para gols neste ano. Vale ressaltar que oito já foram sob o comando do treinador Renato Gaúcho.O desempenho do camisa 14 desde a chegada do sucessor de Rogério Ceni é impressionante. De Arrascaeta participou de 30,5% dos 36 gols marcados pelo Flamengo nas últimas 12 partidas. Entre gols e assistências, está entre os mais decisivos na “Era Renato Gaúcho”. Não por acaso é um dos atletas com mais minutos com o técnico, que o escalou entre os titulares em 11 oportunidades.