Sob o comando de João Martins, Palmeiras treina na Academia de Futebol

Abel Ferreira segue de férias em Portugal e o futebol paulista ainda está com o futuro indefinido, mas o Palmeiras segue trabalhando e, na manhã desta quinta-feira (18), o Verdão realizou mais uma sessão de treinos sob o comando de João Martins.

Divididos em dois times, os jogadores realizaram uma atividade com ênfase nas transições, saída de bolas, passe e outras movimentações. Posteriormente, foram trabalhadas finalizações de média e curta distâncias.O atacante Wesley participou, mais uma vez, de todo o treinamento. Gabriel Veron e Kuscevic, por outro lado, não estiveram à disposição da comissão técnica, sendo que o ponta permaneceu na parte interna do centro de excelência, assim como o zagueiro, que também trabalhou no campo. O volante Gabriel Furtado, por sua vez, seguiu o processo de transição física, se recuperando de uma cirurgia na púbis.