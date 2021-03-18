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futebol

Sob o comando de João Martins, Palmeiras treina na Academia de Futebol

Verdão realizou um treino com ênfase em transições, saídas de bola, passe e outras movimentações
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Publicado em 18 de Março de 2021 às 16:04

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

18 mar 2021 às 16:04
Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
Abel Ferreira segue de férias em Portugal e o futebol paulista ainda está com o futuro indefinido, mas o Palmeiras segue trabalhando e, na manhã desta quinta-feira (18), o Verdão realizou mais uma sessão de treinos sob o comando de João Martins.
Divididos em dois times, os jogadores realizaram uma atividade com ênfase nas transições, saída de bolas, passe e outras movimentações. Posteriormente, foram trabalhadas finalizações de média e curta distâncias.O atacante Wesley participou, mais uma vez, de todo o treinamento. Gabriel Veron e Kuscevic, por outro lado, não estiveram à disposição da comissão técnica, sendo que o ponta permaneceu na parte interna do centro de excelência, assim como o zagueiro, que também trabalhou no campo. O volante Gabriel Furtado, por sua vez, seguiu o processo de transição física, se recuperando de uma cirurgia na púbis.
Ainda com futuro indefinido em relação ao futebol paulista, o Palmeiras segue trabalhando na Academia de Futebol. O próximo treino do Verdão será na sexta-feira (19), às 16h (horário de Brasília).

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