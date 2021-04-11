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futebol

Só um susto! Vinícius Balieiro está liberado para treinos no Santos

Volante deixou o campo contra o Botafogo após sofrer uma trauma no joelho esquerdo...

Publicado em 11 de Abril de 2021 às 17:01

LanceNet

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Publicado em 

11 abr 2021 às 17:01
Crédito: Vinícius Balieiro deve ficar à disposição para o jogo contra o San Lorenzo (IDivulgação Santos FC
O volante Vinícius Balieiro fez trabalho intensivo na fisioterapia do Santos na manhã deste domingo e está liberado para a partida da próxima terça-feira, diante do San Lorenzo, em Brasília, pela terceira fase da Copa Libertadores.
> Confira a classificação atualizada do Campeonato PaulistaO jogador deu um susto na comissão técnica ao deixar o campo no empate em 0 a o com o Botafogo após sofreu um trauma no joelho esquerdo, mas se reapresentou normalmente neste domingo e nem precisou de exames mais específicos no local.
O elenco santista voltou ao CT Rei Pelé na manhã deste domingo. Na manhã desta segunda, o time faz o último treino, também no CT, antes de embarcar para Brasília, local do confronto de terça-feira.Como venceu o primeiro jogo por 3 a 1, na Argentina, o Santos pode até perder a partida da próxima terça por um gol de diferença ou 2 a 0 que garante a classificação para a fase de grupos da Copa Libertadores. Os grupos foram sorteados pela Conmebol na última sexta-feira.

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