Só um susto! Vinícius Balieiro está liberado para treinos no Santos

O volante Vinícius Balieiro fez trabalho intensivo na fisioterapia do Santos na manhã deste domingo e está liberado para a partida da próxima terça-feira, diante do San Lorenzo, em Brasília, pela terceira fase da Copa Libertadores.

> Confira a classificação atualizada do Campeonato PaulistaO jogador deu um susto na comissão técnica ao deixar o campo no empate em 0 a o com o Botafogo após sofreu um trauma no joelho esquerdo, mas se reapresentou normalmente neste domingo e nem precisou de exames mais específicos no local.

O elenco santista voltou ao CT Rei Pelé na manhã deste domingo. Na manhã desta segunda, o time faz o último treino, também no CT, antes de embarcar para Brasília, local do confronto de terça-feira.Como venceu o primeiro jogo por 3 a 1, na Argentina, o Santos pode até perder a partida da próxima terça por um gol de diferença ou 2 a 0 que garante a classificação para a fase de grupos da Copa Libertadores. Os grupos foram sorteados pela Conmebol na última sexta-feira.