Só alegria! Filho de jogador do Altos recebe camisa do Flamengo de Gabigol

Presente entregue. Davi, filho de Dieyson, lateral do Altos-PI, recebeu a camisa e foi gravado no momento em que voltou a se emocionar. desta vez já trajado com o uniforme usado por Gabigol no jogo da volta entre o clube piauiense e Flamengo pela terceira fase da Copa do Brasil, na última quarta-feira.

- A camisa do Gabigol chegou. A felicidade estampada no rosto do pequeno Davi - compartilhou o Altos, que também postou um vídeo do momento em que Davi vê a camisa do ídolo pela primeira vez. GABIGOL RESPONDEU

Ao ver o vídeo postado pelo Altos, o próprio Gabigol utilizou o seu perfil no Twitter para deixar uma mensagem a Davi:

- Que legal, meu amigão!! Vc me emocionou!! Que essa camisa possa ser tão importante para você quanto é pra mim!! - escreveu Gabi.