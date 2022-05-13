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Só alegria! Filho de jogador do Altos recebe camisa do Flamengo de Gabigol

Dieyson recebeu o uniforme do atacante rubro-negro, logo após jogo pela Copa do Brasil, e presenteou o filho, que é fã de Gabi
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Publicado em 13 de Maio de 2022 às 14:12

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

13 mai 2022 às 14:12
Presente entregue. Davi, filho de Dieyson, lateral do Altos-PI, recebeu a camisa e foi gravado no momento em que voltou a se emocionar. desta vez já trajado com o uniforme usado por Gabigol no jogo da volta entre o clube piauiense e Flamengo pela terceira fase da Copa do Brasil, na última quarta-feira.
- A camisa do Gabigol chegou. A felicidade estampada no rosto do pequeno Davi - compartilhou o Altos, que também postou um vídeo do momento em que Davi vê a camisa do ídolo pela primeira vez. GABIGOL RESPONDEU
Ao ver o vídeo postado pelo Altos, o próprio Gabigol utilizou o seu perfil no Twitter para deixar uma mensagem a Davi:
- Que legal, meu amigão!! Vc me emocionou!! Que essa camisa possa ser tão importante para você quanto é pra mim!! - escreveu Gabi.
> Veja a tabela do Brasileirão

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