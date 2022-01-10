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SKA Brasil x Vasco: veja provável time do Gigante da Colina e onde assistir ao jogo da Copa São Paulo

Com o melhor ataque da competição, Meninos da Colina buscam garantir a liderança do Grupo 24 contra os anfitriões. Duelo será nesta terça, às 17h15, em Santana de Paranaíba...
LanceNet

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Publicado em 

10 jan 2022 às 17:19

Publicado em 10 de Janeiro de 2022 às 17:19

Após duas goleadas, o Vasco garantiu a vaga na próxima fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Para finalizar o Grupo 24, os Meninos da Colina voltam a campo, nesta terça-feira, às 17h15, contra os anfitriões SKA Brasil, no Estádio Municipal Santana de Parnaíba. Os cariocas têm seis pontos na tabela, enquanto os adversários somam quatro e anda lutam para terminar na primeira colocação da chave. O técnico Igor Guerra terá mais um jogo para preparar o time para os mata-matas, que começam ainda nesta semana. Como melhor ataque da competição - 17 gols - o time busca evoluir ainda mais. Até o momento, foram duas atuações convincentes que alegraram a torcida e o comandante, que teceu muitos elogios.
+ Confira a classificação final da Série B do Campeonato Brasileiro
O principal destaque do grupo tem sido o atacante Figueiredo, que já marcou cinco gols no campeonato. Além dele, Vinícius e Marlon Gomes tem três tentos em duas rodadas. Marcos Dias balançou a rede em duas oportunidades, enquanto Rodrigo, Andrey, Juan e Rayan estufaram a meta uma vez cada.
+ Três jogadores se recuperam da Covid-19 e estão reintegrados ao elenco do Vasco
A defesa também tem sido destaque neste início ao sofrer apenas um gol. A dupla de zaga Pimentel e Zé Vitor tem dado conta do recado, e o lateral-esquerdo Julião está em uma fase de garçom, com três assistências. Lagarto FC-SE e Rio Claro FC se enfrentam às 15h e também fecham o Grupo 24 nesta terça.FICHA TÉCNICASKA Brasil x Vasco ​​Data-hora: 11/01/2022, às 17h15Local: Estádio Municipal Santana de Parnaíba, em Santana de Parnaíba (SP)Árbitro: Paulo Ricardo Pereira FernandesÁrbitro Assistente 1: Wellington Bragantim CaetanoÁrbitro Assistente 2: Alison Alberto dos SantosQuarto Árbitro: Leomar de Jesus OliveiraAnalista de Vídeo: Marco Antônio Gonzaga da SilvaOnde assistir: SporTV
Provável escalação do Vasco: Cadu, Saulo, Pimentel, Zé Vitor e Julião; Rodrigo, Andrey e Marlon Gomes; Vinícius, Figueiredo e Marcos Dias. Técnico: Igor Guerra.
Provável escalação do SKA Brasil: Kauan, Diego, Thiago, Jose Mendes, Douglas, Rhenan, Gabryel, Victor Hugo, Daniel e Flavio Henrique.
Crédito: VascogoleouoRioClaropor12a0egarantiuavaganasegundafasedaCopaSãoPaulo(Foto:JoãoCarlosGomes

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