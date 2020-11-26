Situação do Coritiba na luta contra a queda fica dramática

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

A situação do Coritiba é dramática. Na noite da última quarta-feira, o Coxa recebeu o Corinthians no Couto Pereira e acabou superado por 1 a 0, placar que deixou a equipe ainda mais afundada na zona de rebaixamento.Se o cenário já que complicado com toda rodada a ser disputadas, ela pode ficar pior até a próxima segunda-feira, data marcada para fechar mais uma jornada do Brasileirão.

No momento, a distância para o Sport, primeiro time fora do Z-4 é cinco pontos. Se o Leão vencer o Santos, a vantagem aumenta para oito pontos.

A maré do Coritiba pode ficar ainda mais agitada na próxima segunda-feira, quando o Ceará, atualmente na 15ª posição, visita o Vasco da Gama, no Rio de Janeiro. Se o Vozão levar a melhor, a distância pode chegar a nove pontos.

O Bragantino, que ocupa a 14ª colocação, também tem seis pontos de vantagem para o Coxa, mas pode aumentar a sua vantagem para nove se derrotar o Fluminense, no Maracanã.