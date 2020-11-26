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futebol

Situação do Coritiba na luta contra a queda fica dramática

Coxa pode ver a distância para os times fora do Z-4 aumentar no decorrer da rodada...
LanceNet

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Publicado em 

26 nov 2020 às 17:35

Publicado em 26 de Novembro de 2020 às 17:35

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
A situação do Coritiba é dramática. Na noite da última quarta-feira, o Coxa recebeu o Corinthians no Couto Pereira e acabou superado por 1 a 0, placar que deixou a equipe ainda mais afundada na zona de rebaixamento.Se o cenário já que complicado com toda rodada a ser disputadas, ela pode ficar pior até a próxima segunda-feira, data marcada para fechar mais uma jornada do Brasileirão.
No momento, a distância para o Sport, primeiro time fora do Z-4 é cinco pontos. Se o Leão vencer o Santos, a vantagem aumenta para oito pontos.
A maré do Coritiba pode ficar ainda mais agitada na próxima segunda-feira, quando o Ceará, atualmente na 15ª posição, visita o Vasco da Gama, no Rio de Janeiro. Se o Vozão levar a melhor, a distância pode chegar a nove pontos.
O Bragantino, que ocupa a 14ª colocação, também tem seis pontos de vantagem para o Coxa, mas pode aumentar a sua vantagem para nove se derrotar o Fluminense, no Maracanã.
Enquanto assiste a rodada, o Coritiba trabalha forte para encarar o Bragantino, no dia 5 de dezembro, no Couto Pereira.

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