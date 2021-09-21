Site publica fotos vazadas do novo terceiro uniforme do Corinthians

Crédito: Reprodução/Footy Headlines

Nesta terça-feira, o torcedor do Corinthians teve uma ideia de como será o novo terceiro uniforme do clube. Isso porque o site "Footy Headlines" publicou fotos vazadas da camisa que será lançada em breve e poderá ser utilizada no jogo seguinte ao Dérbi, que será diante do Red Bull Bragantino, fora de casa.Vale destacar que não há informação oficial sobre a veracidade da indumentária, mas nos bastidores, segundo apuração do LANCE!, este será mesmo o modelo adotado como terceiro uniforme do clube para 2021/2022.

Como é possível observar na imagem acima, a cor da camisa voltará a ser roxa, algo que já aconteceu entre 2008 e 2010. Tanto o símbolo do Corinthians, quanto o da Nike, fornecedora de material esportivo, estão na cor dourada.

Outro detalhe da camisa está na gola traseira, que traz uma homenagem para as mulheres com a frase "Respeita as Minas", também em tom dourado.