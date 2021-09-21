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futebol

Site publica fotos vazadas do novo terceiro uniforme do Corinthians

Nova camisa do Timão foi divulgada pelo tradicional "Footy Headlines" e traz uma homenagem para as mulheres. Estreia deve acontecer no duelo com o Red Bull Bragantino...

Publicado em 21 de Setembro de 2021 às 13:22

LanceNet

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Publicado em 

21 set 2021 às 13:22
Crédito: Reprodução/Footy Headlines
Nesta terça-feira, o torcedor do Corinthians teve uma ideia de como será o novo terceiro uniforme do clube. Isso porque o site "Footy Headlines" publicou fotos vazadas da camisa que será lançada em breve e poderá ser utilizada no jogo seguinte ao Dérbi, que será diante do Red Bull Bragantino, fora de casa.Vale destacar que não há informação oficial sobre a veracidade da indumentária, mas nos bastidores, segundo apuração do LANCE!, este será mesmo o modelo adotado como terceiro uniforme do clube para 2021/2022.
Como é possível observar na imagem acima, a cor da camisa voltará a ser roxa, algo que já aconteceu entre 2008 e 2010. Tanto o símbolo do Corinthians, quanto o da Nike, fornecedora de material esportivo, estão na cor dourada.
Outro detalhe da camisa está na gola traseira, que traz uma homenagem para as mulheres com a frase "Respeita as Minas", também em tom dourado.
O lançamento oficial da nova terceira camisa deve acontecer no fim do mês e o primeiro jogo do time profissional masculino com ela tende a ser no dia 2 de outubro, um sábado, contra o Red Bull Bragantino, em Bragança Paulista.

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