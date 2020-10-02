'Sistema defensivo tem sido muito competitivo', diz Ferraz, sobre as opções do Fluminense na zaga

Crédito: Matheus Ferraz concedeu entrevista coletiva no CT do Flu nesta sexta-feira (LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.

Matheus Ferraz ganhou concorrência na zaga titular do Fluminense para o clássico com o Botafogo no próximo domingo, às 11h, no Nilton Santos, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. Digão está recuperado da lesão que sofreu na coxa esquerda no dia 14 de setembro, e passa a ser opção para o técnico Odair Hellmann no setor.

Ferraz retomou a posição na última segunda-feira, pois Luccas Claro foi diagnosticado com Covid-19. Além de contribuir para que o time não levasse gol, o camisa 3 ainda deu assistência para o parceiro de setor Nino fazer um dos gols da goleada tricolor por 4 a 0 sobre o Coritiba, no Maracanã.

— Nosso sistema defensivo tem sido muito competitivo. Todos que têm jogado têm dado o seu melhor, jogado bem. Isso faz com que a concorrência individual cresça, faz com que o jogador se dedique ainda mais. Assim eu vinha fazendo. A oportunidade apareceu, eu pude sair jogando no último jogo e agora me preparo para o próximo — disse Matheus Ferraz nesta sexta-feira, em entrevista coletiva no Centro de Treinamento Carlos Castilho, em Jacarepaguá, Zona Oeste do Rio.

Na conversa com jornalistas, o zagueiro também comentou o momento em que vive o Fluminense. Apesar da goleada no último jogo, pelo Brasileiro, o time tricolor é pressionado pelos resultados em outras competições. Neste ano, o Tricolor foi eliminado da Copa Sul-Americana pelo Unión La Calera, do Chile, vice-campeão carioca diante do Flamengo, e, na semana passada, foi eliminado da Copa do Brasil para o Atlético Goianiense.