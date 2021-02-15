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Sistema de armação do Fortaleza está perto de ser reforçado com Lucas Crispim

Jogador que atua pelo Guarani desde 2019 participou na última temporada de 43 jogos onde fez quatro gols e deu cinco assistências...
LanceNet

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Publicado em 

15 fev 2021 às 18:46

Publicado em 15 de Fevereiro de 2021 às 18:46

Crédito: Meia do Bugre está perto de reforçar o Leão do Pici (Reprodução/SporTV
De acordo com informação publicada inicialmente pelo portal 'Esporte News Mundo', o meia do Guarani, Lucas Crispim, está em negociações para se tornar reforço do Fortaleza já visando a temporada 2021. >Tabela do Brasileirão 2020 até o encerramentoO estágio atual das tratativas estaria avançado ao ponto de apenas detalhes serem acertados para a chegada do jogador de 26 anos que, antes de passar as duas últimas temporadas no clube de Campínas, teve sua formação no Santos. Além das equipes citadas, ele também tem no currículo passagens por Vasco, Joinville, Atlético-GO e São Bento.
Lucas gerou boas expectativas logo na sua chegada ao Guarani, mas uma lesão no Tendão de Aquiles acabou comprometendo bastante sua primeira temporada no clube. Por sua vez, em 2020, veio a compensação com boas atuações durante 43 partidas onde acumulou quatro gols e três assistências.
Porém, para saber qual será o contexto da temporada de 2021 pensando na divisão em que o Leão do Pici estará. Com quatro pontos acima do Vasco, primeiro dentro da zona de rebaixamento, o Tricolor tem dois jogos para cumprir no Brasileirão (Bahia na Arena Castelão e Fluminense no Maracanã) para, ao menos, se manter na 15ª colocação.

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