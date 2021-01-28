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Simon, analista do Fox Sports, crê em boa arbitragem de argentino na final

Ele coloca juiz que apitará a decisão da Libertadores como um dos três melhores da atualidade na América do Sul e enxerga com naturalidade árbitro estrangeiro...

Publicado em 28 de Janeiro de 2021 às 14:08

LanceNet

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Publicado em 

28 jan 2021 às 14:08
Crédito: Simon foi por muitos anos árbitro FIFA (Crédito: Reprodução
No próximo sábado, às 17h, Palmeiras e Santos fazem a final da Copa Conmebol Libertadores, no Maracanã. A escolha do trio de arbitragem argentino gerou repercussão nos últimos dias e o comentarista Carlos Eugênio Simon, do Fox Sports, que transmitirá o jogo na TV por assinatura, comentou a respeito.“Muito boa a escolha da comissão de arbitragem da Conmebol. Patricio Loustau é um árbitro experiente e me agrada como apita, conversa com os jogadores e não permite jogo violento. Está numa boa fase e entre os três melhores da América do Sul. Espero que esteja num grande dia e juntamente com seus companheiros realize uma boa arbitragem”, disse Simon.Além do juiz Patricio Loustau, a equipe de arbitragem contará com os assistentes Ezequiel Brailovsky e Diego Bonfa, além de Mauro Vigliano operando o VAR, todos da Argentina. Ao ser questionado sobre a final entre dois times brasileiros não contar com nenhum árbitro do país, Simon vê o fato como natural.“Nas outras duas finais da Copa Libertadores que envolveram equipes brasileiras, os árbitros foram de fora do país (árbitros de Argentina e Uruguai fizeram as decisões de 2005 e 2006 entre São Paulo x Athletico-PR e São Paulo x Internacional). Santo de casa não faz milagre”.
Simon ainda comentou o que espera da partida do clássico paulista na final da Libertadores.
“Espero que seja um jogo tenso e intenso, duas grandes equipes com muitos jogadores habilidosos e dois bons técnicos”, complementou ele, que estará na transmissão do Fox Sports ao lado de Nivaldo Prieto, Paulo Calçade e Zinho direto do Maracanã.
Se vencer a Libertadores, o Peixe garantirá classificação para o Mundial de Clubes da FIFA. A competição ocorrerá já em fevereiro, no Catar.
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