Shakhtar Donetsk vence o Mônaco fora de casa em partida de ida da fase preliminar da Champions

O Shakhtar Donetsk conseguiu a vantagem na fase preliminar da Champions League ao vencer, nesta terça-feira, o Mônaco fora de casa por 1 a 0 no jogo de ida, com o único gol do confronto sendo marcado pelo brasileiro Pedrinho, ex-Corinthians.
ABRIU O PLACAR único gol da partida desta terça-feira foi marcado ainda na primeira etapa por um brasileiro. Com 19 minutos de jogo, o Shakhtar Donetsk conseguiu uma boa oportunidade de ataque, e soube aproveitá-la com um gol marcado por Pedrinho.
TENTATIVASEnquanto o Shakhtar Donetsk estava à frente do placar no Estádio Louis II, o Mônaco buscou atacar para conseguir o empate. Apesar de criar boas chances ofensivas, a equipe da casa não foi capaz de deixar tudo igual na segunda etapa.
DEFESADurante todo o segundo tempo do confronto, o Mônaco pressionou o Shakhtar Donetsk que, por sua vez, não foi ao ataque. A equipe visitante conseguiu apenas uma finalização, mas segurou o resultado nos 45 minutos finais da partida.
SEQUÊNCIAO confronto de volta entre Shakhtar Donetsk e Mônaco ocorrerá na próxima quarta-feira, às 16h (de Brasília).
OUTROS RESULTADOS DO DIASheriff 3x0 Dinamo ZagrebRB Salzburg 2x1 Brondby