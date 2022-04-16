Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Sevilla x Real Madrid: onde assistir, horário e escalações do jogo do Campeonato Espanhol
futebol

Sevilla x Real Madrid: onde assistir, horário e escalações do jogo do Campeonato Espanhol

Equipes se enfrentam neste domingo, na Andaluzia, em confronto de duas equipes de dentro do G-4. Merengues estão perto de confirmar mais um título nacional...
LanceNet

Publicado em 

16 abr 2022 às 14:03

A bola vai rolar para mais uma partida do Campeonato Espanhol, que está em sua reta final. Neste domingo, o Real Madrid, que lidera a competição nacional com folga, visita o Sevilla, terceiro colocado. O jogo acontece no Ramón Sánchez Pizjuán, às 16h (de Brasília).SEVILLADepois de perder a vice-liderança para o Barcelona, o Sevilla tenta retomar a segunda colocação, mesmo que o título seja improvável. Com 60 pontos conquistados, a equipe da Andaluzia vem de grande vitória sobre o Granada na última rodada, por 4 a 2.
REAL MADRIDLíder absoluto da La Liga, o Real Madrid está perto de confirmar mais um título nacional. Maior vencedor espanhol, a equipe de Carlo Ancelotti tem 72 pontos e já está na contagem regressiva para soltar o grito de campeão. Na última rodada, os Merengues venceram o Getafe por 2 a 0.
Sevilla x Real MadridLa Liga - Campeonato Espanhol32ª Rodada​Data e horário: 17/04/2022, às 16h (de Brasília)Local: Estádio Ramón Sánchez Pizjuán, em Madri (ESP)Árbitro: Guillermo Cuadra FernándezAssistentes: Ignacio Iglesias Villanueva e Roberto Díaz Pérez del PalomarTransmissão: ESPN e Star+
PROVÁVEIS TIMES
SEVILLA (Técnico: Julen Lopetegui)Bono; Jesús Navas, Koundé, Diego Carlos e Augustinsson; Jordan, Rakitic, Lucas Ocampos, Martial e Jesús Corona; Rafa Mir.
REAL MADRID (Técnico: Carlo Ancelotti)Courtois; Carvajal, Militao, Alaba, Nacho; Kroos, Camavinga, Modric; Rodrygo, Benzema, Vinicius
Crédito: Real Madrid tem 12 pontos de vantagem para o segundo colocado da La Liga (Foto: GABRIEL BOUYS/AFP

Tópicos Relacionados

real madrid
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Prisão de Marujo
Justiça do ES decide manter Marujo por mais três anos em presídio federal
Imagem de destaque
Gigantes da logística vão se reunir no ES. E os motivos são muitos
Imagem de destaque
“Planeta Terra, você é uma tripulação”

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados