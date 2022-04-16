Sevilla x Real Madrid: onde assistir, horário e escalações do jogo do Campeonato Espanhol

A bola vai rolar para mais uma partida do Campeonato Espanhol, que está em sua reta final. Neste domingo, o Real Madrid, que lidera a competição nacional com folga, visita o Sevilla, terceiro colocado. O jogo acontece no Ramón Sánchez Pizjuán, às 16h (de Brasília).SEVILLADepois de perder a vice-liderança para o Barcelona, o Sevilla tenta retomar a segunda colocação, mesmo que o título seja improvável. Com 60 pontos conquistados, a equipe da Andaluzia vem de grande vitória sobre o Granada na última rodada, por 4 a 2.
REAL MADRIDLíder absoluto da La Liga, o Real Madrid está perto de confirmar mais um título nacional. Maior vencedor espanhol, a equipe de Carlo Ancelotti tem 72 pontos e já está na contagem regressiva para soltar o grito de campeão. Na última rodada, os Merengues venceram o Getafe por 2 a 0.
FICHA TÉCNICA
Sevilla x Real MadridLa Liga - Campeonato Espanhol32ª RodadaData e horário: 17/04/2022, às 16h (de Brasília)Local: Estádio Ramón Sánchez Pizjuán, em Madri (ESP)Árbitro: Guillermo Cuadra FernándezAssistentes: Ignacio Iglesias Villanueva e Roberto Díaz Pérez del PalomarTransmissão: ESPN e Star+
PROVÁVEIS TIMES
SEVILLA (Técnico: Julen Lopetegui)Bono; Jesús Navas, Koundé, Diego Carlos e Augustinsson; Jordan, Rakitic, Lucas Ocampos, Martial e Jesús Corona; Rafa Mir.
REAL MADRID (Técnico: Carlo Ancelotti)Courtois; Carvajal, Militao, Alaba, Nacho; Kroos, Camavinga, Modric; Rodrygo, Benzema, Vinicius