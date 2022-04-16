Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Serviço de streaming lança documentário sobre acidente aéreo da Chapecoense

Produção 'Dossiê Chapecó: O Jogo Por Trás da Tragédia' tem primeiro episódio divulgado neste sábado (16)...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

16 abr 2022 às 12:43

Publicado em 16 de Abril de 2022 às 12:43

Neste sábado (16), foi lançado pelo serviço de streaming Discovery+ o primeiro episódio do documentário "Dossiê Chapecó: O Jogo Por Trás da Tragédia", material voltado a investigação das possíveis causas e responsáveis pelo acidente aéreo que vitimou 71 pessoas no voo que conduzia a delegação da Chapecoense para a disputa da final da Sul-Americana em 2016. >Prêmio aponta as maiores joias do futebol mundial; confira os nomesAlém de depoimentos como de Alan Ruschel, Neto (alguns dos sobreviventes) e também familiares de algumas das vítimas, o aspecto esportivo também foi abordado por jornalistas como Alex Sabino (Folha de S. Paulo) e Juca Kfouri que, além do jornal citado, também possui coluna no portal 'Uol'.
- Perguntas básicas não foram respondidas: Como uma empresa pequena e boliviana — que ninguém nunca tinha ouvido falar — começou a transportar equipes de futebol? Quem eram os donos? Por que ninguém foi punido? - questiona Sabino em uma de suas declarações.
Outro ponto que faz parte das abordagens feitas no conteúdo se refere ao drama dos familiares tanto das vítimas como também daqueles que sobreviveram ao acidente sobre a falta de respostas em relação a culpados.
Algo, inclusive, destacado por Neto onde o passar do tempo atua como um verdadeiro "inimigo" na questão:
- A comoção pública passou, mas a dor do esquecimento e da injustiça mata a gente.
Crédito: TragédiaocorreunaColômbiaemnovembrode2016(RaulArboleda/AFP

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

chapecoense
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Gigantes da logística vão se reunir no ES. E os motivos são muitos
Imagem de destaque
“Planeta Terra, você é uma tripulação”
Musculação
Viva o ciático

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados