Serviço de streaming lança documentário sobre acidente aéreo da Chapecoense

Neste sábado (16), foi lançado pelo serviço de streaming Discovery+ o primeiro episódio do documentário "Dossiê Chapecó: O Jogo Por Trás da Tragédia", material voltado a investigação das possíveis causas e responsáveis pelo acidente aéreo que vitimou 71 pessoas no voo que conduzia a delegação da Chapecoense para a disputa da final da Sul-Americana em 2016. >Prêmio aponta as maiores joias do futebol mundial; confira os nomesAlém de depoimentos como de Alan Ruschel, Neto (alguns dos sobreviventes) e também familiares de algumas das vítimas, o aspecto esportivo também foi abordado por jornalistas como Alex Sabino (Folha de S. Paulo) e Juca Kfouri que, além do jornal citado, também possui coluna no portal 'Uol'.

- Perguntas básicas não foram respondidas: Como uma empresa pequena e boliviana — que ninguém nunca tinha ouvido falar — começou a transportar equipes de futebol? Quem eram os donos? Por que ninguém foi punido? - questiona Sabino em uma de suas declarações.

Outro ponto que faz parte das abordagens feitas no conteúdo se refere ao drama dos familiares tanto das vítimas como também daqueles que sobreviveram ao acidente sobre a falta de respostas em relação a culpados.

Algo, inclusive, destacado por Neto onde o passar do tempo atua como um verdadeiro "inimigo" na questão:

- A comoção pública passou, mas a dor do esquecimento e da injustiça mata a gente.