Serra anuncia técnico campeão do Módulo 2 do Campeonato Mineiro

A poucas horas de enfrentar o Rio Branco pelo jogo de ida das quartas de final do Capixabão, o Serra anunciou o novo treinador: trata-se de Gian Rodrigues. O paulista, de 47 anos, é o atual campeão do Módulo 2 do Campeonato Mineiro. Ele comandou o Guarani-MG nos últimos anos, com passagens também por Social-MG, Caldense-MG e Santo André-SP.
Gian Rodrigues chega para comandar o Tricolor nesta reta final do Capixabão e na Série D do Campeonato Brasileiro. Ele desembarca no estádio Robertão para acompanhar o jogo diante do Rio Branco, a partir das 19h30. A partir de segunda feira (25) ele já assume o comando do Serra.