Novo comando

Serra anuncia técnico campeão do Módulo 2 do Campeonato Mineiro

Gian Rodrigues é paulista, tem 47 anos e já comandou clubes como Guarani, Social e Caldense

Publicado em 22 de Março de 2019 às 20:15

Marcella Scaramella

Gian Carlos Barros Rodrigues é o novo treinador do Serra Crédito: Serra/Divulgação
A poucas horas de enfrentar o Rio Branco pelo jogo de ida das quartas de final do Capixabão, o Serra anunciou o novo treinador: trata-se de Gian Rodrigues. O paulista, de 47 anos, é o atual campeão do Módulo 2 do Campeonato Mineiro. Ele comandou o Guarani-MG nos últimos anos, com passagens também por Social-MG, Caldense-MG e Santo André-SP.
Gian Rodrigues chega para comandar o Tricolor nesta reta final do Capixabão e na Série D do Campeonato Brasileiro. Ele desembarca no estádio Robertão para acompanhar o jogo diante do Rio Branco, a partir das 19h30. A partir de segunda feira (25) ele já assume o comando do Serra.

Tópicos Relacionados

Capixabão Serra
Recomendado para você

O abraço pode ser um gesto simples, mas traz diversos benefícios para a saúde física e mental (Imagem: Gorodenkoff | Shutterstock)
Como na canção, a hora do encontro é também despedida
Imagem de destaque
Corporativismo distorcido não apenas na Polícia Militar do ES
Exposição com fotos de Sebastião Salgado foi a escolhida para a abertura do Cais das Artes
Cais das Artes e a arquitetura de Paulo Mendes da Rocha: um legado para o ES

