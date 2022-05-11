Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Série B tem adesão em massa ao Futebol Forte e grupo fará reunião própria no dia 16
futebol

Série B tem adesão em massa ao Futebol Forte e grupo fará reunião própria no dia 16

Grupo dos emergentes anuncia que não comparecerá à encontro da Libra nesta quinta e quer conversa posterior com fundadores para tentar selar acordo...

Publicado em 11 de Maio de 2022 às 18:24

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

11 mai 2022 às 18:24
O que parecia muito próximo de ocorrer, vai ganhando novos capítulos nos bastidores. Pelo menos 23 clubes das séries A e B divulgaram manifesto em que informam que não estarão presentes na reunião com os fundadores da Libra (Liga Brasileira de Clubes), que acontece nesta quinta-feira (12), na sede da CBF, no Rio de Janeiro (RJ). Na carta, o bloco diz que realizará reunião própria no dia 16, também na cidade carioca.O encontro desta quinta, marcado na semana passada em São Paulo (SP), serviria para mais clubes assinarem a adesão à Libra. Atlético-MG, Botafogo, Bahia, Internacional e Grêmio, ainda não integrantes da Liga, não assinaram o manifesto.
Isso acontece oficialmente por um prazo maior pedido pelo bloco para analisar e fazer apontamentos no estatuto de fundação da Libra (assinado pelos quatro grandes de São Paulo, Ponte Preta, Bragantino, Cruzeiro, Flamengo e agora o Vasco).
A ideia é convocar uma reunião posterior com os fundadores para expor de forma concretas as reivindicações.
Nos bastidores, contudo, conforme apurou o LANCE!, a realidade é que o grupo Futebol Forte, formado pelos emergentes do Brasileirão e que pedem maiores distribuições de receitas, ganhou a adesão de 12 participantes da segunda divisão.
Brusque, Chapecoense, CSA, CRB, Criciúma, Londrina, Náutico, Operário-PR, Sampaio Corrêa, Sport, Tombense e Vila Nova se alinharam ao Futebol Forte.
Além disso, o bloco, formado inicialmente por América-MG, Atlético-GO, Athletico, Avaí, Ceará, Coritiba, Cuiabá, Fortaleza, Goiás e Juventude ganhou a adesão do Fluminense.
O L! apurou que o Atlético-MG, que estava alinhado inicialmente com o bloco, discordou da decisão de não se comparecer a reunião desta quinta e decidiu seguir os moderadores Internacional e Botafogo. Além disso, houve pressão interna no clube pela adesão à Libra após a entrada do rival Cruzeiro.
Dos clubes restantes que não entraram na Libra e nem assinaram o documento do Futebol Forte, os paulistas Novorizontino, Ituano e Guarani devem endossar a Liga.
Além de Inter e Galo, sobram Grêmio, Bahia e Botafogo e a expectativa dos fundadores é selar de vez nesta quinta a entrada de pelo menos dois deles na Libra.
Para ser formalizada na CBF, segundo o estatuto da entidade, é necessário que haja a adesão de pelo menos 13 clubes (um terço do total das séries A e B).
A DIVERGÊNCIA
O estatuto assinado pelos paulistas e o Fla prevê a divisão de 40% da receita dividida igualmente entre todos os participantes da competição, 30% de variável por performance e 30% por engajamento.
O Futebol Forte quer uma cópia da divisão adotada na Premier League, da Inglaterra: 50% divididos igualmente, 25% por performance e 25% da receita nos critérios de engajamento, que poderia ser rediscutida adiante.
O objetivo do Futebol Forte é reduzir a distância de receitas entre o último colocado e o campeão em no máximo 3,5 vezes. Pelo estatuto da Libra, essa diferenciação pode chegar a seis vezes.
Há discordância também quando se trata da Série B. No estatuto dos fundadores há cláusulas que repassam de 15% a 20% do total arrecadado para a competição, isso em caso de queda de grandes. Os clubes da segunda divisão, contudo, querem 25% do bolo e parte do total ganho com direitos de TV.
Além disso, os clubes da Série B querem um poder de decisão maior. Isso porque pelo estatuto da Libra, os clubes da Série A tem voto de peso dois em eleições e decisões que vierem a acontecer.
QUEM JÁ É INTEGRANTE DA LIBRA
CorinthiansSão PauloPalmeirasSantosBragantinoPonte PretaFlamengoVascoCruzeiro
QUEM INTEGRA O FUTEBOL FORTE
AthleticoAmérica-MGAtlético-GOAvaíBrusqueCearáChapecoenseCSACRBCoritibaCriciúmaCuiabáFluminenseFortalezaGoiásJuventudeLondrinaNáuticoOperárioSampaio CorrêaSportTombenseVila Nova
QUEM SÃO OS MODERADORES QUE AINDA NÃO APOIARAM NENHUM DOS LADOS
GrêmioInternacionalBahiaBotafogoAtlético-MG
Crédito: FachadadasededaCBF,noRiodeJaneiro(Foto:arquivoLANCE!

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Bahia botafogo bragantino crb chapecoense corinthians coritiba cruzeiro flamengo fluminense guarani internacional palmeiras ponte preta santos sport vasco vila nova
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Renata Rivetti coordenou o estudo sobre a semana de 4 dias
Semana de 4 dias: resultados apontam aumento da produtividade
Imagem BBC Brasil
Irã ainda conseguiria fabricar bomba atômica com seu estoque de urânio enriquecido?
Imagem BBC Brasil
Por que filme sobre Michael Jackson 'tem tudo para ser o pior de 2026', segundo crítico da BBC

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados