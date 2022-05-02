Série B: Derrota contra o CSA tira Sport do G-4

Após cinco rodadas disputadas, o Sport, um dos favoritos ao acesso, conheceu a sua primeira derrota ao perder do CSA no Rei Pelé.

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O placar de 1 a 0 a favor do adversário não doeu somente no marcador e sim na classificação, já que o Leão saiu do G-4.

Com a derrota, o Sport fica na 6ª posição da Série B com apenas 8 pontos conquistados, mesmo desempenho da Chapecoense, o primeiro da zona de acesso.

Calendário

O próximo adversário do Sport na temporada é a Tombense, na sexta-feira. O jogo será disputado na Série B.