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futebol

Sergio Ramos se aproxima de acordo com o Real Madrid

Zagueiro teve um encontro com Florentino Pérez na última sexta-feira e está disposto a aceitar as condições do clube espanhol para seguir por mais uma temporada...

Publicado em 14 de Junho de 2021 às 11:22

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

14 jun 2021 às 11:22
Crédito: Antonio Villalba / Real Madrid
Sergio Ramos está próximo de assinar um acordo com o Real Madrid por uma temporada, segundo o "As". O atleta esteve em reunião com Florentino Pérez na última sexta-feira e está disposto a aceitar as condições impostas pela equipe merengue.O defensor não recebeu nenhuma proposta para atuar por um novo clube no próximo ano. Por outro lado, o gigante espanhol pode perder Raphael Varane nesta janela de transferências e não vê como uma má opção a permanência do veterano.
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Com isso, Ramos deve sofrer uma redução salarial, o que nunca foi tido como um problema. Dessa forma, o zagueiro deve receber cerca de 12 milhões de euros por ano. A renovação do atleta é a única endente dos que tinham contrato até o dia 3o de junho, uma vez que Modric e Vásques já assinaram um novo vínculo.
Caso a venda do defensor francês se concretize e a renovação do espanhol saia do papel, o técnico Carlo Ancelotti irá contar com cinco nomes para a posição: Ramos, Alaba, Militão, Nacho e Vallejo. No entanto, o italiano já revelou querer trabalhar com um plantel reduzido.

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