Sergio Ramos se aproxima de acordo com o Real Madrid

Crédito: Antonio Villalba / Real Madrid

Sergio Ramos está próximo de assinar um acordo com o Real Madrid por uma temporada, segundo o "As". O atleta esteve em reunião com Florentino Pérez na última sexta-feira e está disposto a aceitar as condições impostas pela equipe merengue.O defensor não recebeu nenhuma proposta para atuar por um novo clube no próximo ano. Por outro lado, o gigante espanhol pode perder Raphael Varane nesta janela de transferências e não vê como uma má opção a permanência do veterano.

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Com isso, Ramos deve sofrer uma redução salarial, o que nunca foi tido como um problema. Dessa forma, o zagueiro deve receber cerca de 12 milhões de euros por ano. A renovação do atleta é a única endente dos que tinham contrato até o dia 3o de junho, uma vez que Modric e Vásques já assinaram um novo vínculo.