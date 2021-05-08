Sergio Ramos pode perder restante da temporada com o Real Madrid

Sergio Ramos é desfalque para o Real Madrid contra o Sevilla neste domingo por conta de uma lesão tendinose muscular na perna esquerda. Apesar da lesão não ser grave, o atleta pode perder o restante da temporada para se recuperar e estar apto para a Eurocopa.O defensor não participou das atividades com os companheiros na última sexta-feira e neste sábado. Sem o capitão e líder do elenco, o técnico Zinedine Zidane tem a disposição Éder Militão e Nacho, que devem começar no onze inicial.