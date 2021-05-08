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futebol

Sergio Ramos pode perder restante da temporada com o Real Madrid

Zagueiro atuou na semifinal da Champions League diante do Chelsea, mas é baixa para o confronto contra o Sevilla pelo Campeonato Espanhol neste final de semana...

Publicado em 08 de Maio de 2021 às 09:06

LanceNet

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Publicado em 

08 mai 2021 às 09:06
Crédito: Antonio Villalba / Real Madrid
Sergio Ramos é desfalque para o Real Madrid contra o Sevilla neste domingo por conta de uma lesão tendinose muscular na perna esquerda. Apesar da lesão não ser grave, o atleta pode perder o restante da temporada para se recuperar e estar apto para a Eurocopa.O defensor não participou das atividades com os companheiros na última sexta-feira e neste sábado. Sem o capitão e líder do elenco, o técnico Zinedine Zidane tem a disposição Éder Militão e Nacho, que devem começar no onze inicial.
> Veja a tabela da La Liga
A situação de Sergio Ramos não é nada confortável, pois o espanhol está em suas últimas semanas sob contrato com o Real Madrid e vive sua segunda pior temporada na carreira por conta de lesões. Caso não participe mais da campanha merengue, o zagueiro pode ter perdido mais de 100 dias da temporada no departamento médico.

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