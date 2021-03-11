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futebol

Sergio Ramos fala sobre saída de Cristiano Ronaldo do Real Madrid: 'Eu não o teria deixado sair'

Ídolo do Real Madrid, zagueiro espanhol lamenta a transferência de Cristiano Ronaldo da equipe merengue...

Publicado em 11 de Março de 2021 às 19:48

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

11 mar 2021 às 19:48
Crédito: Ander Gillenea / AFP
O zagueiro Sergio Ramos, ídolo do Real Madrid, falou sobre a saída de Cristiano Ronaldo do clube espanhol, e deu a sua opinião sobre a transferência do craque português para a Juventus, eliminada da Champions League nesta terça-feira.
Veja a tabela do Espanhol- Perdeu o Cristiano e perdeu o Real Madrid. Eu não o teria deixado sair, é um dos melhores jogadores do mundo e teria nos ajudado a ganhar mais. São relações que tem de durar uma vida, tem que haver uma fusão e percebia-se que isso estava a acontecer antes da final da Liga dos Campeões em Kiev. Nunca acreditaria que as coisas iriam mudar, mas foi a decisão que ele tomou - disse o zagueiro espanhol do Real Madrid.
Sergio Ramos também aproveitou para falar sobre a Juventus, atual clube de Cristiano Ronaldo, e como a culpa dos erros é direcionada ao jogador português.
- Quando se fala da Juventus, toda a gente aponta ao foco ao Cristiano. É que algo que, justo ou injusto, temos de aprender a viver e para ele não será nenhuma surpresa. Como acontecia em Madrid, apontam sempre ao treinador e ao capitão da equipa - falou Sergio Ramos.
O Real Madrid entra em campo neste sábado, às 12:15h (de Brasília, para enfrenta o Elche pela 27ª rodada do Campeonato Espanhol.

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