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futebol

Sergi Roberto acerta renovação com o Barcelona

Lateral de 30 anos renovou seu vínculo com o clube por mais uma temporada
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Publicado em 25 de Abril de 2022 às 15:43

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

25 abr 2022 às 15:43
Sergi Roberto entrou em acordo com o Barcelona e vai renovar por mais uma temporada. O lateral estava em fim de contrato e aceitou ampliar o vínculo com o clube por uma proposta menor financeiramente.> Barcelona bate novo recorde de público no futebol feminino
A presença de Xavi no comando da equipe foi fundamental para a decisão do lateral. Isto porque o treinador confia em Sergi Roberto e pode aproveitar a versatilidade do jogador na próxima temporada, em que deve ser reserva da equipe.
O lateral-direito tem grande identificação com o Barcelona pois foi revelado nas categorias de base do clube e nunca vestiu a camisa de outra equipe. Pelo profissional, Sergi Roberto tem 316 jogos, 12 gols e 37 assistências.
Crédito: SergiRobertoseguenoBarcelona(Foto:MaximMalinovsky/AFP

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