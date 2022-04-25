Sergi Roberto acerta renovação com o Barcelona

Sergi Roberto entrou em acordo com o Barcelona e vai renovar por mais uma temporada. O lateral estava em fim de contrato e aceitou ampliar o vínculo com o clube por uma proposta menor financeiramente.> Barcelona bate novo recorde de público no futebol feminino

A presença de Xavi no comando da equipe foi fundamental para a decisão do lateral. Isto porque o treinador confia em Sergi Roberto e pode aproveitar a versatilidade do jogador na próxima temporada, em que deve ser reserva da equipe.

O lateral-direito tem grande identificação com o Barcelona pois foi revelado nas categorias de base do clube e nunca vestiu a camisa de outra equipe. Pelo profissional, Sergi Roberto tem 316 jogos, 12 gols e 37 assistências.