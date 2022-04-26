Sereias da Vila vencem o Grêmio pelo Brasileiro Feminino

As Sereias da Vila venceram o Grêmio por 2 a 1 na noite desta segunda-feira (20), na Vila Belmiro, em Santos (SP), pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro Feminino. Os gols santistas foram marcados por Cristiane e Thaisinha. Com doze pontos conquistados, o Peixe segue na sexta colocação da tabela, mas agora a apenas um ponto de diferença da Ferroviária, quinta colocada.O próximo compromisso do Santos pelo Brasileirão Feminino está marcado para as 17h30 da próxima segunda-feira (2). O Peixe enfrenta o Atlético Mineiro no Sesc Alterosas, em Belo Horizonte (MG), pela oitava rodada da competição nacional.
O jogo
Com apenas oito minutos jogados, o Santos teve pênalti a seu favor após jogada individual de Cristiane, que invadiu a grande área e foi derrubada pela defensora adversária. O árbitro Lucas Canetto Bellote apontou a marca penal e a própria camisa 11 foi para a cobrança. No entanto, a batida firme no canto inferior esquerdo parou em grande defesa de Lorena, que se esticou para impedir o primeiro gol santista. Thaisinha ainda tentou ficar com a bola, mas foi desarmada pela defensora que desviou para escanteio.Mas foi logo na cobrança de escanteio que as Sereias da Vila abriram o placar. Pela esquerda, Brena acertou cruzamento perfeto na cabeça de Cristiane, que subiu mais que as marcadoras e escorou no mesmo canto inferior esquerdo para fazer 1 a 0 para o Peixe.
Com 16 minutos, Thaisinha fez bela jogada individual pela esquerda do ataque e entrou na grande área driblando suas marcadoras. Na tentativa de cruzamento, a bola ficou presa na marcação, mas acabou chegando a Cristiane. Rapidamente, a atacante finalizou como deu, mas acabou mandando a bola por cima do gol.
Mas aos vinte minutos, o Grêmio conseguiu igualar o marcador com um golaço marcado pela lateral-esquerda Jéssica Soares, de primeira. Ela recebeu cruzamento pelo lado esquerdo da grande área e sem deixar a bola cair, mandou um chute forte no canto esquerdo de Vivi, sem chances de defesa para a goleira santista.
Pouco depois, aos 24 minutos, Jane recebeu lançamento pelo meio do campo ofensivo e saiu cara a cara com a goleira adversária. Com um corte rápido, ela conseguiu superar Lorena, mas não teve controle da bola, que saiu pela linha de fundo, em tiro de meta.
E aos 29 minutos o Peixe retomou a vantagem no placar com o gol de número 50 de Thaisinha com o Manto Sagrado do Santos FC. Em mais uma cobrança de escanteio pela esquerda, desta vez da lateral-esquerda, Stabile, a bola chegou à cabeça de Gi Oliveira, que testou com força para o gol. Lorena defendeu, mas deu rebote para Thaisinha, que não perdoou e concluiu rapidamente para as redes.
No último minuto do tempo regulamentar da primeira etapa, Jane fez boa jogada pela direita e cruzou para Brena. Da entrada da área, a camisa 5 do Peixe soltou uma bomba com a perna direita e mandou a bola pela linha de fundo, a poucos centímetros da trave esquerda.
Já na segunda etapa, com seis minutos jogados, Jane fez boa jogada pelo meio e cruzou para Thaisinha, que chegava pela esquerda. A camisa 10 levou a bola até a entrada da área e arriscou finalização colocada que levou muito perigo ao gol de Lorena, fazendo a bola passar muito perto do ângulo direito.
Depois de o jogo esfriar durante a segunda etapa, o Santos teve nova boa chance de marcar aos 36 minutos. Brena recebeu pela esquerda do ataque e cruzou com perfeição para a grande área. Ketlen subiu para cabecear, mas, bem marcada, acabou não chegando à bola. Mesmo assim, a defensora gremista quase desviou contra o próprio gol, fazendo a bola passar a poucos centímetros da trave direita.
FICHA TÉCNICASANTOS 2 X 1 GRÊMIO
Local: Estádio Urbano Caldeira (Vila Belmiro), em Santos (SP)Data: segunda-feira, 25 de abril de 2022Horário: 20hÁrbitro: Lucas Canetto BelloteAssistentes: Juliana Vicentin Esteves e Izabele de OliveiraCartões Amarelos: (GRE) SinaraGols: (SFC) Cristiane, aos 10′ e Thaisinha, aos 29′ do 1ºT; (GRE) Jéssica Soares, aos 20′ do 1ºT
Santos: Vivi; Gi Oliveira, Tayla, Kaká (Camila Martins) e Stabile; Brena, Ana Carla (Julia) e Fernanda (Gadu); Thaisinha (Ketlen), Jane e Cristiane. Técnica: Tatiele SilveiraGrêmio: Lorena; Sinara, Mônica, Tuani e Jésscia Soares; Tchulla (Raissa Bahia), Jéssica Penã e Karla (Gabizinha); Pri Back, Caty (Dani Ortolan) e Cássia (Dani Barão), Técnica: Patrícia Gusmão