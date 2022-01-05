'Será uma honra vestir uma camisa tão grande e gloriosa', celebra Vitinho, reforço do Vasco para 2022

Nos primeiros dias de 2022, o Vasco voltou a mostrar que está ativo no mercado e segue na busca de reforços para seu elenco. Com isso, o clube anunciou as contratações do meio-campista Vitinho e do atacante Raniel, ambos por empréstimo de um ano. O jovem, que pertence ao Corinthians, usou sua rede social e disse estar motivado pela oportunidade de defender a Cruz de Malta no peito. O jogador foi utilizado pelo técnico Sylvinho em 29 partidas, mas o Corinthians viu com bons olhos o empréstimo por uma temporada. No Vasco, o jovem pode ter mais oportunidades de mostrar seu futebol em uma competição intensa e disputada como a Série B

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Cabe salientar que Carlos Brazil teve uma passagem de seis meses à frente das divisões de base do time do Parque São Jorge e conhece bem o meia. O Gigante da Colina aposta em um jogador jovem e promissor, que tem boa técnica no passe e pode ajudar a equipe de Zé Ricardo ao longo de 2022.

O Vasco segue no processo de reformulação do elenco após a pífia temporada passada, quando terminou na décima colocação da Série B. Até o momento, foram oito reforços: Yuri, Thiago Rodrigues, Isaque, Anderson Conceição, Luís Cangá, Edimar, Vitinho e Raniel. Por outro lado, 22 atletas não irão permanecer no clube.

Confira a postagem do meio-campista Vitinho

- Muito motivado com este desafio para a temporada 2022! Será uma honra vestir uma camisa tão grande e gloriosa e jogar no caldeirão de São Januário com a torcida a favor!! Mais um sonho que se realiza e com certeza farei de tudo para ajudar. Obrigado a todos pela confiança e carinho comigo, Vasco da Gama.

Agradeço também ao Corinthians, clube que me revelou e onde tive a chance de estrear como profissional no ano passado, alcançando meu objetivo de vida depois de tantos anos de luta e de dificuldades… Guardo no coração todos que me ajudaram a chegar até aqui. Cada passo levarei como aprendizado para seguir evoluindo como atleta e ser humano.

Vamos com tudo pra 2022! Que seja um ano abençoado pra todos nós!!! - disse o jogador.