'Sensitivo', João Victor sempre acreditou na evolução do Corinthians: 'Confiança no trabalho'

Há cerca de dois meses a vida no Corinthians era diferente. A equipe oscilava e flertava mais com a zona do rebaixamento do que a de classificação à Libertadores na tabela do Campeonato Brasileiro. Mas, ainda assim, o zagueiro João Victor acreditava na reversão de situação no clube do Parque São Jorge.

Hoje, com reforços badalados, uma série de cinco jogos sem perder e na sexta colocação, o defensor tem visto na prática o que ele já confiava lá atrás.

- O primeiro turno, como vocês sabem, no começo foi um pouco turbulento, onde a gente não estava com muito entrosamento, muitos garotos jovens, então acho que isso fez com que a gente não conseguisse fazer um começo de campeonato tão bom, mas depois que a gente começou a se entrosar. A chegada do Sylvio, com todas as suas metodologias de trabalho e a chegada de grandes reforços, a gente começou a evoluir no campeonato e conquistar novos objetivo e tenho certeza que temos muito a evoluir, a crescer, começar a ganhar mais dentro de casa, onde a gente manda, se a gente começar a vencer dentro de casa e manter o desempenho que temos fora a gente vai brigar, sim, por títulos – destacou João Victor.

Justamente no primeiro jogo da “Era Sylvinho”, o Corinthians enfrentou o Atlético-GO em Itaquera e perdeu por 1 a 0, na primeira rodada do Brasileirão. No jogo seguinte, o Timão perdeu novamente para o Dragão, na Neo Química Arena, dessa vez por 2 a 0, pela ida da terceira fase da Copa do Brasil.

Contudo, João Victor acredita que o momento atual é diferente.