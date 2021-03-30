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Semifinais da FA Cup podem ter presença de torcedores

Duelos serviriam como eventos testes em meio a reabertura gradual das medidas restritivas com relação a pandemia da Covid-19...

Publicado em 30 de Março de 2021 às 11:06

LanceNet

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Publicado em 

30 mar 2021 às 11:06
Crédito: Manchester City e Chelsea se enfrentam no dia 17 de abril (SHAUN BOTTERILL / POOL / AFP
As semifinais da Copa da Inglaterra podem servir como eventos testes para o retorno dos torcedores aos estádios. Segundo a imprensa inglesa, a expectativa é de que quatro mil fãs possam comparecer aos duelos entre Chelsea e Manchester City, no próximo dia 17, e Leicester x Southampton, no próximo dia 18. Ambos os confrontos serão no Wembley.No entanto, apenas torcedores de Londres devem participar dos jogos com o objetivo de evitar deslocamentos de pessoas entre diferentes cidades da Inglaterra. O Governo Britânico espera confirmar a realização das partidas com público no próximo dia 12 de abril, data em que se inicia uma nova fase no relaxamento das restrições por conta da pandemia da Covid-19.
O Primeiro-Ministro Boris Johnson tem a intenção de realizar a final da Eurocopa, marcada para o dia 11 de julho, com a capacidade total do Wembley. Nestes testes, é possível que haja um monitoramento dos fãs por meio do aplicativo da NHS (sistema de saúde da Inglaterra) para verificar quem já foi vacinado ou testou negativo para o novo coronavírus.

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