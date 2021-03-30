Semifinais da FA Cup podem ter presença de torcedores

As semifinais da Copa da Inglaterra podem servir como eventos testes para o retorno dos torcedores aos estádios. Segundo a imprensa inglesa, a expectativa é de que quatro mil fãs possam comparecer aos duelos entre Chelsea e Manchester City, no próximo dia 17, e Leicester x Southampton, no próximo dia 18. Ambos os confrontos serão no Wembley.No entanto, apenas torcedores de Londres devem participar dos jogos com o objetivo de evitar deslocamentos de pessoas entre diferentes cidades da Inglaterra. O Governo Britânico espera confirmar a realização das partidas com público no próximo dia 12 de abril, data em que se inicia uma nova fase no relaxamento das restrições por conta da pandemia da Covid-19.