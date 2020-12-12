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Semana de treinos do Vasco teve pressão, mudanças e Sá Pinto à frente de conversa com organizada

Técnico português tomou para si a responsabilidade quando o treino foi invadido. Novidades são esperadas no Cruz-Maltino que vai a campo contra o Fluminense...
LanceNet

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Publicado em 

12 dez 2020 às 16:52

Publicado em 12 de Dezembro de 2020 às 16:52

Crédito: Ricardo Sá Pinto tenta fazer o Vasco voltar a vencer e fugir da zona de rebaixamento (Rafael Ribeiro/Vasco
O Vasco encerrou, neste sábado, a preparação para o clássico com o Fluminense, neste domingo. Diante da forte pressão, a discrição deu o tom por parte dos jogadores e mudanças devem ocorrer no time para mais uma tentativa de recuperação cruz-maltina na temporada.Pela primeira vez desde que o Campeonato Brasileiro começou, ninguém do departamento de futebol se manifestou publicamente. O pensamento é de que a resposta tem que ser no campo, não com palavras - linha que o goleiro Fernando Miguel já havia externado após a goleada para o Grêmio, no último domingo.
Nestes últimos seis dias, o Cruz-Maltino conseguiu se recuperar fisicamente, conforme o próprio técnico Ricardo Sá Pinto havia projetado. E por falar no comandante da equipe, quando o treino foi invadido por membros de uma torcida organizada, na última quinta-feira, ele tomou uma atitude que agradou internamente.
O fato de ele ter tomado as rédeas numa conversa de aproximadamente uma hora e meia com os membros da organizada, após as cenas dos vídeos publicados na internet, repercutiu de forma positiva. Obviamente, houve insatisfação com a invasão em si - tanto que funcionários foram afastados, conforme revelado primeiramente pelo site "Ge".
-> Confira a tabela do Campeonato Brasileiro
Taticamente, mudanças são esperadas. O time não vence há sete jogos. Quase um mês já se passou desde o triunfo por 2 a 0 sobre o Sport. Ofensivamente o time segue débil e, defensivamente, os elogios ao trabalho de Sá Pinto deram lugar a nove gols nos três últimos jogos.

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