Semana de treinos do Vasco teve pressão, mudanças e Sá Pinto à frente de conversa com organizada

Crédito: Ricardo Sá Pinto tenta fazer o Vasco voltar a vencer e fugir da zona de rebaixamento (Rafael Ribeiro/Vasco

O Vasco encerrou, neste sábado, a preparação para o clássico com o Fluminense, neste domingo. Diante da forte pressão, a discrição deu o tom por parte dos jogadores e mudanças devem ocorrer no time para mais uma tentativa de recuperação cruz-maltina na temporada.Pela primeira vez desde que o Campeonato Brasileiro começou, ninguém do departamento de futebol se manifestou publicamente. O pensamento é de que a resposta tem que ser no campo, não com palavras - linha que o goleiro Fernando Miguel já havia externado após a goleada para o Grêmio, no último domingo.

Nestes últimos seis dias, o Cruz-Maltino conseguiu se recuperar fisicamente, conforme o próprio técnico Ricardo Sá Pinto havia projetado. E por falar no comandante da equipe, quando o treino foi invadido por membros de uma torcida organizada, na última quinta-feira, ele tomou uma atitude que agradou internamente.

O fato de ele ter tomado as rédeas numa conversa de aproximadamente uma hora e meia com os membros da organizada, após as cenas dos vídeos publicados na internet, repercutiu de forma positiva. Obviamente, houve insatisfação com a invasão em si - tanto que funcionários foram afastados, conforme revelado primeiramente pelo site "Ge".

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