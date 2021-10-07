Sem Willian, Corinthians divulga relacionados para pegar o Sport

O Corinthians viaja na tarde desta quinta-feira para Recife, onde enfrenta o Sport, no próximo sábado, pela 25ª rodada do Brasileirão-2021. Por conta disso, o clube antecipou a divulgação dos relacionados para a partida e na lista há uma importante ausência: Willian, que ficará em São Paulo para tratamento.
Com um desconforto no músculo posterior da coxa esquerda, o meia ficou com a equipe de fisioterapia e será preservado da viagem a Recife. Ele já havia sentido o problema no fim do primeiro tempo do duelo com o Bahia, na última terça-feira, e precisou ser substituído no intervalo. A preocupação também aconteceu no empate diante do Red Bull Bragantino, no último sábado.
Os demais jogadores do "quarteto de reforços" foram convocados pelo técnico Sylvinho e deve estar à disposição para o time titular. João Pedro, contratado recentemente para ser reserva de Fagner, novamente ficou fora da lista e ainda não teve chances de ir para o banco. Araos é outro que não viaja a Recife.Quem volta para a lista é o meia-atacante Marquinhos, provavelmente para "substituir" Willian no elenco corintiano. O ex-Sport não esteve entre os relacionados para a partida contra o Red Bull Bragantino e contra o Bahia.
Confira a lista de relacionados do Corinthians:
Goleiros: Caíque França, Cássio e Matheus DonelliLaterais: Fábio Santos, Fagner e Lucas PitonZagueiros: Gil, João Victor e Raul GustavoMeio-campistas: Adson, Cantillo, Du Queiroz, Gabriel, Gabriel Pereira, Giuliano, Gustavo Mantuan, Luan, Renato Augusto, Vitinho e XavierAtacantes: Gustavo Silva, Jô, Marquinhos e Róger Guedes