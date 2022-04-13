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Sem visto de trabalho, Luís Castro pode ficar fora de mais um jogo do Botafogo pelo Brasileiro

Alvinegro ainda não conseguiu regularizar visto de trabalho para o técnico português, que já perdeu a estreia na competição; membros da comissão técnica estão na mesma situação...

Publicado em 13 de Abril de 2022 às 15:48

LanceNet

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Publicado em 

13 abr 2022 às 15:48
Três semanas após a contratação de Luís Castro, o Botafogo ainda não conseguiu regularizar o técnico no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF. O português ainda não recebeu o visto de trabalho e por isso foi desfalque da equipe na estreia no Brasileirão. Às vésperas da segunda rodada, o Alvinegro corre contra o tempo para poder contar com o treinador diante do Ceará, no domingo. A informação foi divulgada pelo jornal "O Globo".A preocupação do Glorioso é maior também por conta do calendário, uma vez que sexta-feira é feriado no Rio de Janeiro. Assim, o clube tem até a quinta-feira para resolver a situação de Luís Castro e membros da comissão técnica que vieram junto ao técnico. Na primeira rodada do Brasileiro, o preparador físico Roberto Oliveira, conhecido como "Betinho", foi o substituto do professor à frente do time. Além de Luís Castro, o Alvinegro também precisa regularizar Victor Cuesta, Niko Hämäläinen, Sebastian Joffre e Gustavo Sauer até quinta para poder contar com os reforços no duelo. No próximo domingo, o Botafogo enfrenta o Ceará na Arena Castelão, às 19h, em jogo válido pela segunda rodada do Brasileiro.
Crédito: BotafogopodeterodesfalquedeLuísCastroparaasegundarodadadoBrasileiro(Foto:VítorSilva/Botafogo

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