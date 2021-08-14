Sem Vanderlei, Vasco terá o retorno de três jogadores no duelo contra o Londrina, em São Januário

Crédito: Rafael Ribeiro/Vasco

Após a derrota para o Remo, o Vasco volta a campo na próxima quarta-feira, contra o Londrina, às 21h30, em São Januário. A partida será válida pela última rodada do primeiro turno da Série B do Brasileirão. O técnico Lisca não poderá contar com o goleiro Vanderlei, que foi expulso por um erro grosseiro, mas terá o retorno de pelo menos três atletas.

+ Confira e simule a a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro Para a partida contra a equipe paranaense, o lateral-direito Léo Matos e o meio-campista Marquinhos Gabriel estarão à disposição do comandante cruz-maltino. Ambos cumpriram suspensão nesta sexta e tendem a estar entre os onze titulares na sequência da competição.

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Para o lugar do experiente Vanderlei, Lucão estará de volta depois de conquistar a medalha de ouro com a seleção olímpica nos Jogos de Tóquio. Vale lembrar que o zagueiro Ricardo Graça, também medalhista olímpico, se reapresentou na quinta e ficou no banco como opção contra o Remo. O jovem arqueiro Halls entrou no jogo contra o Remo e fez a sua estreia pelos profissionais do Vasco.

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Por outro lado, Leandro Castan, outro atleta que estava suspenso, deve ficar de fora, já que se recupera de um edema no músculo semimembranoso da coxa direita. Outro desfalque praticamente certo é o atacante Morato, que testou positivo para Covid-19 e está em isolamento social sendo monitorado pelo Departamento de Saúde e Performance do clube.Os volantes Bruno Gomes e Michel se recuperam de lesão com a fisioterapia do clube. Como o jogo será apenas na quarta, a presença de ambos ainda é incerta. O camisa 23 teve um espasmo na musculatura paravertebral e o 55 sofre com problemas musculares.

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O mesmo acontece com o atacante Daniel Amorim, que foi diagnosticado com um edema no músculo adutor da coxa direita e segue sua recuperação no CT Moacyr Barbosa. O lateral-esquerdo Riquelme, por sua vez, se recuperou de uma torção e ficou no banco nesta sexta.

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