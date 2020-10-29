Sem torcida, Corinthians iguala pior sequência na Neo Química Arena

Crédito: Reprodução/Twitter Corinthians

O Corinthians segue com desempenho ruim em 2020 e sofreu mais uma derrota na Neo Química Arena. Dessa vez o carrasco foi o América-MG, que venceu por 1 a 0, na partida de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. O resultado se junta aos números negativos que o clube acumula no estádio neste ano e ainda iguala a pior série sem vitórias do Timão em Itaquera.A derrota da última quarta-feira foi o quarto jogo seguido do Alvinegro sem triunfar como mandante: empates com Atlético-GO e Santos, e derrotas para Flamengo e América-MG. Para encontrar uma sequência tão ruim quanto essa, precisamos voltar para 2015, quando também acumulou dois empates (San Lorenzo e Palmeiras) e duas derrotas (Guaraní-PAR e Palmeiras).

Naquela ocasião, o Corinthians foi eliminado pelo rival na semifinal do Paulistão, em decisão nos pênaltis, após empate no tempo normal. Além disso, foi eliminado nas oitavas de final da Libertadores, com derrota por 1 a 0 para o Guaraní-PAR. A esses resultados, ainda foram somados o empate com o San Lorenzo-ARG, na fase de grupos da Liberta, e a derrota para o Palmeiras, já pelo Brasileirão. Sob o comando de Tite, foi um período de tensão no clube.Há também uma sequência de quatro jogos sem vitória em 2017, mas a diferença é que foram quatro empates, ou seja, sem derrotas no período. Naquele momento, o Timão foi eliminado pelo Internacional na Copa do Brasil, após empatar em 1 a 1 no tempo normal e perder nos pênaltis. No entanto, com um empate em 1 a 1 com a Ponte Preta, garantiu o título paulista.

Acontece que, diferentemente de 2015 e 2017, que foram anos vitoriosos e as séries negativas foram exceções, 2020 é só mais um sintoma da má fase do time na Neo Química Arena. Nos últimos oito jogos no estádio, o Corinthians venceu apenas um, no 3 a 2 contra o Bahia, ainda com Dyego Coelho, em 16 de setembro, ou seja, o último triunfo foi há praticamente um mês e meio.

Não é à toa que o Alvinegro registra o seu pior aproveitamento anual no estádio desde a inauguração. Até o momento são sete vitórias, sete empates e quatro derrotas, o que resulta em 51,85% de aproveitamento dos pontos disputados. Em outras palavras, a equipe conquista apenas metade da pontuação colocada em disputa em Itaquera nesta temporada. A média de gols sofridos também é a maior da história da Arena, com 1,11 gol por partida.

O desempenho do time do Corinthians em 2020 é péssimo, tanto dentro quanto fora de casa, o que é evidente, mas não podemos deixar de citar a falta da torcida na Neo Química Arena, que sempre foi uma arma desde 2014. Com equipes ainda piores do que a atual, os resultados eram conseguidos "na marra", pelo incentivo incessante que vinha das arquibancadas.

Somente neste ano foram 13 jogos com portões fechados: quatro vitórias, seis empates e três derrotas, aproveitamento de 46,15% dos pontos disputados. Já as partidas com torcida foram cinco, com três vitórias, um empate e uma derrota, aproveitamento de 66,67%, índice melhor do que o geral de 2018 (62,86%) e de 2019 (61,40%), Em resumo, dá para sentir o quanto o fator torcida seria importante nesta temporada ruim do Corinthians dentro de campo.

O Timão volta para a Neo Química Arena neste sábado, às 19h, quando recebe o Internacional, líder do Campeonato Brasileiro. A partida é válida pela 19ª rodada da competição. em que o Alvinegro venceu apenas duas vezes em casa, em oito duelos disputados até aqui. Missão complicada para Vagner Mancini e seus comandados, que ocupam a 13ª posição na tabela, com 21 pontos.

Maiores sequências sem vitória no estádio

2020 (2 empates e 2 derrotas)30/9/2020 - Corinthians 0 x 0 Atlético-GO (Campeonato Brasileiro)7/10/2020 - Corinthians 1 x 1 Santos (Campeonato Brasileiro)18/10/2020 - Corinthians 1 x 5 Flamengo (Campeonato Brasileiro)28/10/2020 - Corinthians 0 x 1 América-MG (Oitavas Copa do Brasil)​2015 (2 empates e 2 derrotas) 16/4/2015 - Corinthians 0 x 0 San Lorenzo-ARG (Libertadores)19/4/2015 - Corinthians 2 (5) x (6) 2 Palmeiras (Semifinal Campeonato Paulista)13/5/2015 - Corinthians 0 x 1 Guaraní-PAR (Oitavas Libertadores)31/5/2015 - Corinthians 0 x 2 Palmeiras (Campeonato Brasileiro)

2017 (4 empates)19/4/2017 - Corinthians 1 (3) x (4) 1 Internacional (4ª fase Copa do Brasil)23/4/2017 - Corinthians 1 x 1 São Paulo (Semifinal Campeonato Paulista)7/5/2017 - Corinthians 1 x 1 Ponte Preta (Final Campeonato Paulista)13/5/2017 - Corinthians 1 x 1 Chapecoense (Campeonato Brasileiro)

Aproveitamento na Neo Química Arena ano a ano:​2014 - 18 jogos, 12 vitórias, 5 empates e 1 derrota: 75,93%2015 - 35 jogos, 26 vitórias, 6 empates e 3 derrotas: 80%2016 - 34 jogos, 24 vitórias, 8 empates e 2 derrotas: 78,43%2017 - 34 jogos, 20 vitórias, 11 empates e 3 derrotas: 69,61%2018 - 35 jogos, 19 vitórias, 9 empates e 7 derrotas: 62,86%2019 - 38 jogos, 19 vitórias, 13 empates e 6 derrotas: 61,40%2020 - 18 jogos, 7 vitórias, 7 empates e 4 derrotas: 51,85%

Aproveitamento Neo Química Arena em 2020