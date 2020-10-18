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futebol

Sem sustos, Benfica vence Rio Ave e amplia vantagem na liderança

Time comandado por Jorge Jesus alcança o quarto triunfo em quatro partidas, com dois gols de Waldschmidt e um de Gabriel. Equipe ainda teve dois tentos anulados pelo VAR...
LanceNet

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Publicado em 

18 out 2020 às 18:46

Publicado em 18 de Outubro de 2020 às 18:46

Crédito: AFP
O Benfica teve mais uma demonstração da boa fase de Waldschmidt e contou com dois gols do atacante para vencer o Rio Ave por 3 a 0, no Estádio dos Arcos, em Vila do Conde, pela quarta rodada do Campeonato Português.
Com o resultado, o time do técnico Jorge Jesus chegou a 12 pontos e abriu cinco de vantagem na liderança. O segundo colocado, o Porto, soma sete, assim como o Sporting, com um jogo a menos, e Santa Clara.
Com três empates e ainda sem vencer, o Rio Ave sofreu a primeira derrota e permaneceu com três pontos, em 15º lugar.
O Benfica não teve problemas para construir o resultado. Aos cinco minutos, Waldschmidt aproveitou o passe de letra de Everton dentro da área e chutou forte de pé esquerdo, sem dar chances para o goleiro Kieszek.
O time visitante ainda teve dois gols anulados pelo VAR no primeiro tempo. Aos 20 minutos, Aderllan perdeu a bola para Waldschmidt, que serviu para Darwin finalizar, mas o uruguaio estava adiantado. E Waldschmidt marcou novamente aos 29 e novamente o VAR anulou a jogada por posição irregular do alemão.
Mas o segundo tento do atacante logo veio. Nos acréscimos do primeiro tempo, ele recebeu a bola dentro da área, dominou e tocou na saída de Kieszek, após jogada de Darwin Nuñez pela esquerda.
No fim da partida, o brasileiro Gabriel aproveitou a sobra na área e fuzilou de pé esquerdo, deixando o duelo com números finais.
O Benfica retorna aos campos na quinta-feira, quando enfrenta o Lech Poznan, da Polônia, pela Liga Europa. O Rio Ave encara o Farense, no domingo, pelo Português.

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