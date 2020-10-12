Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Sem renovar com o Bayern, Alaba espera Barcelona ou Real Madrid

Lateral-esquerdo tem contrato com o Bayern até o fim da temporada. Atualmente jogador atua na zaga do clube alemão e Alphonso Davies assumiu a ala-esquerda...

Publicado em 12 de Outubro de 2020 às 14:01

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

12 out 2020 às 14:01
Crédito: Divulgação / Bayern / Site oficial
O austríaco David Alaba, do Bayern de Munique, tem contrato com o clube alemão somente até junho de 2021, no final da temporada. E por mais que a equipe da Baviera queira sua permanência, o atleta ainda não aceitou renovar o vínculo. A explicação pode ser uma espera por Barcelona ou Real Madrid.De acordo com informações do jornal "Bild", da Alemanha, o lateral-esquerdo de origem, mas que na última temporada atuou na zaga e que na seleção é meia, estaria interessado em começar um novo projeto na carreira. O portal diz que os dois gigantes espanhóis são seus favoritos.
O Paris Saint-Germain é outra equipe que sonha com o jogador e já realizou uma proposta pelo jogador. Juventus e Manchester City também já foram especulados como possíveis destinos para o atleta de 28 anos.
O Bayern de Munique ofereceu a Alaba um novo contrato de 11 milhões de euros (cerca de R$ 72 milhões) por ano. Até o momento, o jogador não aceitou.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

barcelona
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Soldado dos EUA que participou da captura de Maduro é preso após ganhar R$ 2 milhões em aposta sobre saída do líder venezuelano
Imagem de destaque
O polvo de 19 metros que dominava os mares há 100 milhōes de anos
TJES
Juiz do ES é condenado à aposentadoria pela 2ª vez por não aparecer no local de trabalho

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados