Sem renovar com o Bayern, Alaba espera Barcelona ou Real Madrid

O austríaco David Alaba, do Bayern de Munique, tem contrato com o clube alemão somente até junho de 2021, no final da temporada. E por mais que a equipe da Baviera queira sua permanência, o atleta ainda não aceitou renovar o vínculo. A explicação pode ser uma espera por Barcelona ou Real Madrid.De acordo com informações do jornal "Bild", da Alemanha, o lateral-esquerdo de origem, mas que na última temporada atuou na zaga e que na seleção é meia, estaria interessado em começar um novo projeto na carreira. O portal diz que os dois gigantes espanhóis são seus favoritos.