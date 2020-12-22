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futebol

Sem renovação, Ribamar não treina e deixa o Vasco; confira nota do clube

Centroavante volta ao futebol egípcio, mas pode continuar atuando no Brasil. Clube confirma saída e prolongamento dos vínculos de Marcelo Alves e Ygor Catatau...
LanceNet

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Publicado em 

22 dez 2020 às 20:49

Publicado em 22 de Dezembro de 2020 às 20:49

Crédito: Ribamar perdeu quatro chances claras diante do Defensa y Justicia (Rafael Ribeiro/Vasco
O ataque do Vasco tem menos uma opção. O centroavante Ribamar teve definida a não renovação com o clube e retornará ao Pyramidis, do Egito. A informação foi publicada inicialmente pela Rádio Tupo. O vínculo de empréstimo, iniciado no ano passado, termina no dia 31 deste mês.Ribamar nem foi ao CT do Almirante nesta terça-feira, quando o elenco se reapresentou após a vitória sobre o Santos. Ele foi reserva na ocasião, quando o também centroavante Tiago Reis foi quem substituiu Cano.
O LANCE! já havia revelado que havia interesse de clubes da Série B no jogador. Ribamar sempre contou com pouca aceitação da torcida, desde o início de sua passagem por São Januário. Mais recentemente, ficou marcado pelas oportunidades que desperdiçou diante do Defensa y Justicia (ARG), pela Copa Sul-Americana.
-> Confira a tabela do Campeonato Brasileiro
Sem Ribamar, o Vasco terá Cano e Tiago Reis como centroavantes já utilizados na função até o final do Campeonato Brasileiro, em fevereiro. Ygor Catatau ainda não atuou no comando de ataque pelo Cruz-Maltino.
Confira a nota oficial do clube:
"Em relação aos contratos que terminam neste fim de ano, o Club de Regatas Vasco da Gama atualiza a situação de alguns atletas. O zagueiro Marcelo Alves e o atacante Ygor Catatau tiveram seus empréstimos estendidos até o final do Campeonato Brasileiro. Já o atacante Ribamar não terá o seu contrato renovado."

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