Sem renovação no horizonte, Romulo encerra o segundo ciclo no Vasco

Já estava na cara que seria assim, mas o Vasco anunciou, nesta segunda-feira, que o contrato do volante Romulo não será renovado. Encerra-se desta forma a segunda passagem do meio-campista por São Januário. Diferentemente da primeira, desta vez ele não deixa saudade.Contratado em abril, o jogador de 31 anos era esperança de consistência e experiência na posição de primeiro volante. Mas o tempo passou e as atuações convenceram tão pouco que ele foi liberado do último jogo da temporada.

Nesta segunda passagem por São Januário, Romulo disputou 21 partidas. Na primeira, de 2009 (quando chegou, ainda para a base) a 2012, foram 106.

-> Confira a classificação final da Série B do Campeonato Brasileiro Confira a nota publicada pelo site oficial do clube:

"O Departamento de Futebol do Vasco da Gama definiu nesta segunda-feira (06/12) que o volante Romulo não fará parte do elenco profissional na temporada de 2022. O contrato que termina no próximo dia 31 de dezembro não será renovado.

Campeão da Copa do Brasil de 2011, Romulo retornou ao Gigante da Colina no início do ano e disputou 21 jogos ao longo da temporada. Somando com sua primeira passagem, entre os anos de 2009 e 2010, o experiente jogador se despede de São Januário com 127 partidas e oito gols marcados.

O Vasco da Gama agradece Romulo por ter honrado a camisa cruzmaltina durante todos esses anos e o deseja sorte no prosseguimento de sua carreira.

Boa sorte, Cria!"