Sem receber propostas, Corinthians encaminha novo empréstimo de Éderson ao Fortaleza

O meia Ederson será novamente emprestado pelo Corinthians ao Fortaleza. A ideia inicial da diretoria corintiana era negociar o atleta, principalmente para o futebol internacional, mas como não chegaram propostas concretas a opção foi cedê-lo novamente ao Leão do Pici, agora até o fim da temporada de 2022. Contudo, no novo vínculo o Timão adicionou uma cláusula que libera automaticamente o meia da equipe cearense em caso de uma oferta internacional pelo jogador por uma quantia mínima não informada. O Fortaleza, por sua vez, terá a prioridade de comprar de Ederson, cobrindo a proposta de um possível interessado.

A informação foi inicialmente publicada pelo "GE.Globo" e confirmada pelo LANCE!.

Em novembro, a diretoria do Fortaleza chegou a procurar o Corinthians para a compra em definitivo, mas a proposta de R$ 10 milhões foi considerada baixa para os corintianos, que estavam confiantes que receberiam uma proposta pelo volante, principalmente após o Newcastle, da Inglaterra, ter procurado o estafe do jogador no decorrer do ano passado.

O Atlético-MG chegou a procurar o Time do Povo por Ederson, mas não apresentou propostas.

Contratado pelo Timão em 2020, após se desligar do Cruzeiro, o meia teve um bom início com a camisa corintiana, mas perdeu espaço durante a temporada e foi emprestado ao Fortaleza no ano seguinte,

O vínculo de Ederson com o Corinthians vai até janeiro de 2025.

Na última temporada, pelo Leão do Pici, o jogador se destacou com três gols e três assistências em 58 jogos disputados, ele fez parte do elenco campeão estadual e que levou um clube cearense pela primeira vez a Copa Libertadores via Campeonato Brasileiro, com o quarto lugar na competição nacional.