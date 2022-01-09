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Sem receber propostas, Corinthians encaminha novo empréstimo de Éderson ao Fortaleza

No entanto, novo contrato prevê liberação em caso de investidas do exterior. Leão do Pici terá prioridade na compra do meia...
LanceNet

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Publicado em 

09 jan 2022 às 17:18

Publicado em 09 de Janeiro de 2022 às 17:18

O meia Ederson será novamente emprestado pelo Corinthians ao Fortaleza. A ideia inicial da diretoria corintiana era negociar o atleta, principalmente para o futebol internacional, mas como não chegaram propostas concretas a opção foi cedê-lo novamente ao Leão do Pici, agora até o fim da temporada de 2022. Contudo, no novo vínculo o Timão adicionou uma cláusula que libera automaticamente o meia da equipe cearense em caso de uma oferta internacional pelo jogador por uma quantia mínima não informada. O Fortaleza, por sua vez, terá a prioridade de comprar de Ederson, cobrindo a proposta de um possível interessado.
A informação foi inicialmente publicada pelo "GE.Globo" e confirmada pelo LANCE!.
Em novembro, a diretoria do Fortaleza chegou a procurar o Corinthians para a compra em definitivo, mas a proposta de R$ 10 milhões foi considerada baixa para os corintianos, que estavam confiantes que receberiam uma proposta pelo volante, principalmente após o Newcastle, da Inglaterra, ter procurado o estafe do jogador no decorrer do ano passado.
O Atlético-MG chegou a procurar o Time do Povo por Ederson, mas não apresentou propostas.
Contratado pelo Timão em 2020, após se desligar do Cruzeiro, o meia teve um bom início com a camisa corintiana, mas perdeu espaço durante a temporada e foi emprestado ao Fortaleza no ano seguinte,
O vínculo de Ederson com o Corinthians vai até janeiro de 2025.
Na última temporada, pelo Leão do Pici, o jogador se destacou com três gols e três assistências em 58 jogos disputados, ele fez parte do elenco campeão estadual e que levou um clube cearense pela primeira vez a Copa Libertadores via Campeonato Brasileiro, com o quarto lugar na competição nacional.
Crédito: ÉdersonfoiumdosdestaquesdoFortalezaem2021epermaneceránoclubeem2022(Foto:LeonardoMoreira/FEC

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