Sem Pirani e Jobson, Santos divulga relacionados para pegar o Sport

O Santos divulgou os relacionados para a partida contra o Sport, neste domingo (17), às 20h30, na Arena Pernambuco. O jogo é considerado de extrema importância para ambas equipes que lutam para fugir da zona de rebaixamento.O técnico Fábio Carille terá dois desfalques de última hora: Gabriel Pirani, com entorse no tornozelo direito, e Jobson, com tendinite no tornozelo direito, não foram relacionados para o jogo. Marcos Leonardo, segundo informação da assessoria do Santos, não viajou por opção da comissão técnica.Vale lembrar que o Peixe também não conta com Léo Baptistão, com uma lesão na panturrilha esquerda, e os suspensos João Paulo e Jean Mota.