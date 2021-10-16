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Sem Pirani e Jobson, Santos divulga relacionados para pegar o Sport

Além da dupla, vetada pelo departamento médico, time também não terá Léo Baptistão, contundido, e Marcos Leonardo, fora da lista por opção do técnico Fábio Carille...
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Publicado em 

16 out 2021 às 12:46

Publicado em 16 de Outubro de 2021 às 12:46

Crédito: Gabriel Pirani sentiu lesão e desfalca o Santos na partida deste domingo, no Recibe (Ivan Storti/Santos FC
O Santos divulgou os relacionados para a partida contra o Sport, neste domingo (17), às 20h30, na Arena Pernambuco. O jogo é considerado de extrema importância para ambas equipes que lutam para fugir da zona de rebaixamento.O técnico Fábio Carille terá dois desfalques de última hora: Gabriel Pirani, com entorse no tornozelo direito, e Jobson, com tendinite no tornozelo direito, não foram relacionados para o jogo. Marcos Leonardo, segundo informação da assessoria do Santos, não viajou por opção da comissão técnica.Vale lembrar que o Peixe também não conta com Léo Baptistão, com uma lesão na panturrilha esquerda, e os suspensos João Paulo e Jean Mota.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
Veja os 23 relacionados:
Goleiros: Jandrei, Diógenes e Paulo MazotiLaterais: Madson, Pará, Felipe Jonatan e MoraesZagueiros: Emiliano Velázquez, Wagner Palha, Danilo Boza, Robson e DerickMeio-campistas: Camacho, Vinicius Zanocelo, Carlos Sánchez, Vinicius Balieiro e LuizinhoAtacantes: Marinho, Diego Tardelli, Raniel, Ângelo, Marcos Guilherme e Lucas Braga

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