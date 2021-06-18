Sem os titulares contra o Bragantino e com atletas da base, Corinthians treina visando o Bahia

O elenco do Corinthians chegou ao segundo dia de trabalho visando o duelo contra o Bahia, neste domingo (20), às 16h, em Salvador, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro.
Após se reapresentar na tarde desta quinta-feira (17), após a derrota por 2 a 1 para o Red Bull Bragantino, na quarta-feira (16), pela quarta partida do Brasileirão, em Itaquera, os atletas do Timão voltaram aos trabalhos no CT Joaquim Grava nesta sexta-feira (18).
Assim como ontem, os titulares contra o Massa Bruta não foram a campo, realizando um trabalho regenerativo. Os demais, participaram de um coletivo em campo reduzido e uma atividade de bola parada, com o técnico Sylvinho orientando o posicionamento dos jogadores.
Completaram o treino seis jogadores das categorias de base: o goleiro Yago; os zagueiros Léo Paraíso, John Lessa e Heitor Casagrande; o lateral-esquerdo Lucas Pires; e o volante Emerson.
O atacante Gustavo Mosquito foi liberado do treina, por conta do falecimento do seu pai, na noite da última quinta-feira (17).