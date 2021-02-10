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Sem Nino, Marcos Paulo e Wellington Silva, Fluminense divulga relacionados para enfrentar o Galo

Atacantes estão negociados com clubes de fora do país e desfalcam o Flu novamente; zagueiro sentiu lesão na coxa esquerda durante a semana
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LanceNet

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Publicado em 

10 fev 2021 às 14:55

Publicado em 10 de Fevereiro de 2021 às 14:55

Crédito: Mailson Santana/Fluminense FC
O Fluminense terá alguns desfalques para a importante partida contra o Atlético-MG, nesta quarta-feira, às 21h30, no Maracanã. Os principais deles são Nino, Marcos Paulo e Wellington Silva. A partida é válida pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro.
O zagueiro Nino sentiu a coxa esquerda no treino do último sábado e foi poupado. Já o atacante Wellington Silva permanece fora da lista, desta vez porque está com negociação avançada para defender o Gamba Osaka, do Japão. A transferência está próxima de ser concluída. Já no caso de Marcos Paulo, o jovem fica fora novamente por opção da comissão técnica, como aconteceu contra o Goiás, a duas rodadas. Naquela ocasião, o técnico Marcão admitiu que o jogador “não estava focado” na partida e, por isso, acabou preterido. O camisa 11 está com pré-contrato assinado com o Atlético de Madrid, da Espanha, e irá apenas em julho, quando ficará livre após o término do contrato com o Tricolor.
> Veja os jogadores mais utilizados pelo Fluminense durante a temporada
O outro desfalque será o meia Paulo Henrique Ganso, que ainda se recupera de uma cirurgia de apendicite aguda. O zagueiro Luccas Claro se colocou à disposição do Flu mesmo depois de perder o pai, vítima de Covid-19, no último domingo. Ele deve formar a dupla de zaga ao lado de Matheus Ferraz.
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O Fluminense pode confirmar a vaga na Libertadores se vencer o Galo nesta noite. O Tricolor é o quinto colocado, com 53 pontos.

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