Sem Nene, Fluminense tem retornos para o Fla-Flu; veja a escalação

Crédito: Mailson Santana/Fluminense FC

O Fluminense terá novidades para o clássico com o Flamengo, neste domingo, às 16h, na Neo Química Arena, em São Paulo. Com os retornos de Samuel Xavier e Caio Paulista, o técnico Roger Machado optou por sacar Nene e manter Cazares na equipe titular. O Tricolor tenta quebrar uma sequência de quatro partidas sem vencer.

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Assim, o Flu vai a campo com: Marcos Felipe, Samuel Xavier, Nino, Luccas Claro e Egídio; Martinelli, Yago e Cazares; Caio Paulista, Gabriel Teixeira e Fred.

Já o Flamengo de Rogério Ceni tem: Diego Alves; Matheuzinho, Gustavo Henrique, Rodrigo Caio e Filipe Luís; João Gomes, Willian Arão e Vitinho; Michael, Bruno Henrique e Pedro.

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As voltas de Samuel e Caio já eram esperadas. Os dois voltaram a treinar com o grupo ao longo da semana e se recuperaram de dores na coxa esquerda. Os desfalques de Roger, porém, ficam por conta de dois atacantes. Abel Hernández, que retornaria após cumprir suspensão, apresentou dores no calcanhar direito. Já Raúl Bobadilla segue fora após sentir a panturrilha e está em transição. Assim, o Flu não tem um centroavante reserva na banco.Veja a lista de relacionados: