Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Sem Nene, Fluminense tem retornos para o Fla-Flu; veja a escalação

Meia perde a vaga com a volta de Caio Paulista e Cazares fica no time titular; Bobadilla e Abel Hernández são desfalques...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

04 jul 2021 às 14:57

Publicado em 04 de Julho de 2021 às 14:57

Crédito: Mailson Santana/Fluminense FC
O Fluminense terá novidades para o clássico com o Flamengo, neste domingo, às 16h, na Neo Química Arena, em São Paulo. Com os retornos de Samuel Xavier e Caio Paulista, o técnico Roger Machado optou por sacar Nene e manter Cazares na equipe titular. O Tricolor tenta quebrar uma sequência de quatro partidas sem vencer.
+ Lembra de todos? Veja os últimos uniformes lançados pelo Fluminense
Assim, o Flu vai a campo com: Marcos Felipe, Samuel Xavier, Nino, Luccas Claro e Egídio; Martinelli, Yago e Cazares; Caio Paulista, Gabriel Teixeira e Fred.
Já o Flamengo de Rogério Ceni tem: Diego Alves; Matheuzinho, Gustavo Henrique, Rodrigo Caio e Filipe Luís; João Gomes, Willian Arão e Vitinho; Michael, Bruno Henrique e Pedro.
Veja a tabela do Brasileirão
As voltas de Samuel e Caio já eram esperadas. Os dois voltaram a treinar com o grupo ao longo da semana e se recuperaram de dores na coxa esquerda. Os desfalques de Roger, porém, ficam por conta de dois atacantes. Abel Hernández, que retornaria após cumprir suspensão, apresentou dores no calcanhar direito. Já Raúl Bobadilla segue fora após sentir a panturrilha e está em transição. Assim, o Flu não tem um centroavante reserva na banco.Veja a lista de relacionados:
Goleiros: Marcos Felipe e MurielZagueiros: David Braz, Luccas Claro, Nino e ManoelLaterais: Calegari, Danilo Barcelos, Egídio e Samuel XavierMeio-campistas: André, Cazares, Gabriel Teixeira, Martinelli, Nene, Ganso, Wellington e Yago FelipeAtacantes: Caio Paulista, Fred, Kayky, Lucca e Luiz Henrique. O Fluminense tem 10 pontos neste Campeonato Brasileiro e vai em busca da primeira vitória como visitante no torneio. O clássico tem transmissão em tempo real no LANCE!.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

fluminense
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Por que Gilmar Mendes pediu à PGR para investigar relator da CPI do Crime Organizado
Turismo: o avanço da capixaba Apex Partners na CVC
Imagem BBC Brasil
Ramagem é solto nos EUA após dois dias detido pelo ICE: o que sabe

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados