Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Sem movimento por Jorge Jesus, declaração do técnico é vista no Flamengo como 'troco'
futebol

Sem movimento por Jorge Jesus, declaração do técnico é vista no Flamengo como 'troco'

Com passagem marcante entre 2019 e 2020, Jorge Jesus está livre no mercado e manifestou desejo de voltar ao clube, mas Rubro-Negro não tem intenção de contratá-lo...

Publicado em 05 de Maio de 2022 às 10:45

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

05 mai 2022 às 10:45
As fortes declarações de Jorge Jesus, que afirmou que quer voltar ao Flamengo, mas deu prazo para ser procurado pelo clube, foram encaradas por parte dos dirigentes do Fla como uma resposta à passagem de Marcos Braz e Bruno Spindel por Portugal, em 2021, que tumultuaram o "ambiente" do Mister no comando do Benfica. Afinal, não há qualquer movimento no clube pela volta do Mister.E MAIS: Confira a classificação e as próximas rodadas do Brasileirão!A partir do momento que a diretoria entendeu que o "tempo havia deixado de ser um aliado" na procura por um técnico, não houve qualquer movimento a mais pelo retorno de Jorge Jesus. Pelo contrário, Spindel e Braz priorizaram as conversas com Paulo Sousa e acertaram com o técnico, que deixou a seleção da Polônia e assumiu, com sua comissão técnica, o comando da equipe em janeiro. Desde então, não houve qualquer movimento do Fla pela volta do Mister.
A passagem da dupla de dirigentes do Flamengo por Portugal, em dezembro, gerou incômodo à relação entre Jorge Jesus em Benfica - relembre a cronologia da novela, com as declarações e posições aqui!Com boa relação com o Mister, Marcos Braz ainda não esteve com Jorge Jesus em sua passagem pelo Rio de Janeiro. O ex-treinador do Flamengo chegou à cidade no último dia 27, para acompanhar os desfiles das escolas de samba, acompanhado da esposa e filho.Após os vices da Supercopa e do Carioca, a diretoria foi a público reforçar a confiança no trabalho que está sendo desenvolvido por Paulo Sousa e sua comissão técnica. As atuações recentes voltaram a elevar as cobranças da torcida em cima do time e do treinador, cujo respaldo parte do diretor de futebol Bruno Spindel e do vice-presidente Marcos Braz, nomes fortes do futebol rubro-negro.
Uma troca no comando da equipe não é cogitada no momento, por mais que o nome de Jorge Jesus seja bem avaliado internamente.
Desde a chegada de Paulo Sousa está em curso uma reformulação do elenco (17 jogadores saíram em 2022) e de metodologias no Ninho.
Em campo, são 23 jogos sob o comando o técnico: 14 vitórias, seis empates e três derrotas. O desempenho do time tem sido oscilante.
Além disso, o contrato com o atual técnico - válido até dezembro de 2023 - conta com alta multa rescisória em caso de rompimento.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

flamengo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Como um brasileiro buscou apoio de Thomas Jefferson, autor da independência americana, para separar o Brasil de Portugal
Fernando Tatagiba
Parte 2: para o aniversário de morte de Fernando Tatagiba
Presídio
Quanto custa manter cada preso do sistema carcerário do ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados