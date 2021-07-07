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Sem Martinelli e Cazares, Fluminense tem mudanças contra o Ceará; veja a escalação

Com desfalques de Abel Hernández e Raul Bobadilla, Roger Machado escala Luiz Henrique e inicia a partida com mudanças no meio-campo...

Publicado em 07 de Julho de 2021 às 20:38

LanceNet

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Publicado em 

07 jul 2021 às 20:38
Crédito: Lucas Merçon/Fluminense FC
Depois de uma vitória heróica no clássico com o Flamengo, o Fluminense volta a entrar em campo nesta quarta-feira, diante do Ceará, em São Januário. E a equipe de Roger Machado está escalada com novidades. Cazares e Nenê ficam no banco de reservas, assim como Martinelli. Os escolhidos para iniciar são Luiz Henrique e André.O Flu entra em campo com: Marcos Felipe; Samuel Xavier, Nino, Luccas Claro e Egídio; André, Yago Felipe; Gabriel Teixeira, Caio Paulista, Luiz Henrique e Fred.
Já o Ceará terá: Richard; Buiú, Messias, Gabriel Lacerda, Bruno Pacheco; Marlon, Fernando Sobral, Vina; Mendoza, Lima e Cléber.
> Confira a classificação dos clubes na Série A do Brasileirão
Os atacantes Abel Hernandez e Raul Bobadilla continuam fora. O primeiro sentiu o calcanhar direito, enquanto o segundo está em transição após dores na panturrilha direita. Hudson é o terceiro desfalque, com lesão ligamentar, além de John Kennedy, que segue fora após dois meses depois de pegar Covid.
Veja a lista de relacionados:Goleiros: Marcos Felipe e MurielLaterais-direitos: Samuel Xavier e CalegariZagueiros: Nino, Luccas Claro, David Braz e ManoelLaterais-esquerdos: Egídio e Danilo BarcelosVolantes: Martinelli, Yago, André e WellingtonMeias: Cazares, Gabriel Teixeira, Nenê e GansoAtacantes: Fred, Caio Paulista, Kayky, Lucca e Luiz Henrique

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