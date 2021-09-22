Sem levar gols há três jogos, Inter se aproxima do G6 do Brasileirão

De olho no G6 do Campeonato Brasileiro, o Internacional tem compromisso marcado para o próximo domingo diante do Bahia, às 16h, no Beira-Rio.
Para o duelo em casa, o técnico Diego Aguirre mantém a expectativa alta para seus comandados e espera mais três pontos fundamentais na tabela. A equipe é a sétima colocada da competição, com 29 pontos, apenas uma atrás do sexto colocado Corinthians.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
Defesa
Além do bom momento coletivo, quem tem ganhado destaque nos últimos confrontos do Colorado é o sistema defensivo, que apresenta bons números.
Contra Fortaleza, Sport e Atlético-GO, o Internacional não foi vazado, feito que ajudou o time a ampliar para sete jogos de invencibilidade na temporada.