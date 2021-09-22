Sem levar gols há três jogos, Inter se aproxima do G6 do Brasileirão

Crédito: Ricardo Duarte

De olho no G6 do Campeonato Brasileiro, o Internacional tem compromisso marcado para o próximo domingo diante do Bahia, às 16h, no Beira-Rio.

Para o duelo em casa, o técnico Diego Aguirre mantém a expectativa alta para seus comandados e espera mais três pontos fundamentais na tabela. A equipe é a sétima colocada da competição, com 29 pontos, apenas uma atrás do sexto colocado Corinthians.

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Defesa

Além do bom momento coletivo, quem tem ganhado destaque nos últimos confrontos do Colorado é o sistema defensivo, que apresenta bons números.