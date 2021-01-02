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Sem lesionados, Fluminense pode ter apenas um desfalque no clássico

Luccas Claro e Luiz Henrique iniciaram a transição no campo antes da virada do ano e treinaram com bola junto aos companheiros...
LanceNet

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Publicado em 

02 jan 2021 às 14:13

Publicado em 02 de Janeiro de 2021 às 14:13

Crédito: MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC
O Fluminense pode ter, enfim, todo elenco à disposição para as próximas rodadas do Campeonato Brasileiro. No segundo dia de treinos de 2021, o zagueiro Luccas Claro e o atacante Luiz Henrique treinaram junto ao restante do grupo e têm boas chances de estarem à disposição para o jogo contra o Flamengo, na quarta-feira, pela 28ª rodada da competição.
> Renovações, técnico e outros: as dez prioridades do Fluminense para o início de 2021
O único desfalque confirmado é o zagueiro Nino, que recebeu o terceiro cartão amarelo e está suspenso. Caso Luccas Claro retorne, é provável que ele forme a dupla de zaga ao lado de Matheus Ferraz. Luan e Frazan, do Sub-23, são outras alternativas.
Depois de três dias de folga, o Flu se reapresentou no CT Carlos Castilho na última sexta-feira. Nenhum jogador está no departamento médico neste momento. Além da dupla já citada, Martinelli já realizou um treino com os companheiros antes da virada do ano.
VEJA A TABELA DO CAMPEONATO BRASILEIRO
Com 40 pontos, o Fluminense é o sétimo colocado no Brasileirão e busca a primeira vitória depois da saída de Odair Hellmann para o Al Wasl, dos Emirados Árabes. Até o momento foram duas derrotas e um empate. O clássico será no Maracanã, às 21h30.

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