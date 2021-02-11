Sem jogar desde outubro de 2019, Frazan comemora e agradece apoio no profissional do Fluminense

Crédito: Reprodução/Twitter

O empate por 0 a 0 entre Fluminense e Atlético-MG acabou tendo um gosto especial para um jogador. O zagueiro Frazan substituiu Luccas Claro, que sofreu uma lesão no dedo, e voltou a entrar em campo pelo time profissional do Tricolor, o que não acontecia desde outubro de 2019. Através das redes sociais, o jogador comemorou a oportunidade e agradeceu pelo apoio recebido.

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- Difícil descrever tudo que senti ao voltar a jogar. Sensação de como estivesse fazendo o meu primeiro jogo, no profissional, pelo Fluminense, no Maracanã. Obrigado ao clube pelo apoio e minha família por estar sempre ao meu lado - escreveu.

Durante a pré-temporada, em janeiro de 2020, Frazan sofreu uma grave lesão no joelho direito e precisou passar por cirurgia. Ele vinha atuando pela equipe Sub-23 para recuperar a forma física e estava sendo relacionado pelo técnico Marcão.

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