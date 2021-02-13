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Sem importantes titulares, Palmeiras inicia preparação para confronto contra Fortaleza

Verdão enfrentará a equipe nordestina no domingo (14), no Allianz Parque
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LanceNet

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Publicado em 

13 fev 2021 às 15:30

Publicado em 13 de Fevereiro de 2021 às 15:30

Crédito: Cesar Greco
O Palmeiras mal chegou em São Paulo e já iniciou, neste sábado (13), os trabalhos visando o jogo contra o Fortaleza, válido pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro.>> Confira a classificação atualizada do Brasileirão e faça sua simulação>> E se os participantes do BBB fossem clubes do Brasileirão? Veja comparações!
Sem contar com os atletas que iniciaram a partida contra o Al Ahly, pois estes fizeram trabalhos regenerativos na parte interna da Academia de Futebol e exercícios leves em campo em seguida, Abel Ferreira propôs um coletivo com a presença de jovens do Sub-20 em campo reduzido, enfatizando movimentações, saída de bola e outros aspectos do jogo.
Os atacantes Gabriel Veron e Luiz Adriano, juntamente do meia Zé Rafael, realizaram apenas trabalhos na parte interna do centro de excelência. Diferentemente do restante dos titulares, o trio nem sequer chegou a ir a campo para atividades leves após o 'recovery' e deve ser desfalque.O atacante Wesley, em transição física, participou, mais uma vez, de todo o treinamento. Uma novidade desta tarde foi a presença de Papagaio, que retornou de uma suspensão por doping e fez um treino físico com bola no campo, acompanhado de Henri, que se recupera de uma lesão no joelho esquerdo.
O Palmeiras entra em campo contra o Fortaleza no domingo (14), às 18h15 (horário de Brasília), no Allianz Parque.

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