Sem Haaland, Borussia Dortmund goleia time da segunda divisão e vai à final da Copa da Alemanha

Crédito: INA FASSBENDER / POOL / AFP

O Borussia Dortmund está na final da Copa da Alemanha. Neste sábado, o time aurinegro recebeu o Holstein Kiel, da segunda divisão germânica, e venceu por 5 a 0. Os gols foram marcados por Giovanni Reyna (duas vezes), Reus, Hazard e Bellingham. O adversário na decisão será o RB Leipzig.

+ Veja a tabela da BundesligaContra um adversário mais frágil, o Borussia não teve problemas para chegar ao ataque. Reyna marcou os dois primeiros, com assistências de Sancho e Guerreiro. Can serviu Reus para fazer o terceiro e Thogan Hazard aproveitou erro da defesa para ampliar. Bellingham fez o quinto no fim da etapa inicial.

Principal estrela do time, o atacante Erling Haaland não entrou em campo neste sábado. Momentos antes da partida, o norueguês foi cortado por um problema muscular. Na etapa final, o Dortmund diminuiu o ritmo e administrou a vantagem no Signal Iduna Park.

+ Veja como anda a liberação de público pelo mundo