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Sem Haaland, Borussia Dortmund goleia time da segunda divisão e vai à final da Copa da Alemanha

Artilheiro norueguês sente problema muscular antes da partida, mas não faz falta em goleada aurinegra. Adversário na final será o RB Leipzig, no dia 13 de maio...
LanceNet

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Publicado em 

01 mai 2021 às 17:20

Publicado em 01 de Maio de 2021 às 17:20

Crédito: INA FASSBENDER / POOL / AFP
O Borussia Dortmund está na final da Copa da Alemanha. Neste sábado, o time aurinegro recebeu o Holstein Kiel, da segunda divisão germânica, e venceu por 5 a 0. Os gols foram marcados por Giovanni Reyna (duas vezes), Reus, Hazard e Bellingham. O adversário na decisão será o RB Leipzig.
+ Veja a tabela da BundesligaContra um adversário mais frágil, o Borussia não teve problemas para chegar ao ataque. Reyna marcou os dois primeiros, com assistências de Sancho e Guerreiro. Can serviu Reus para fazer o terceiro e Thogan Hazard aproveitou erro da defesa para ampliar. Bellingham fez o quinto no fim da etapa inicial.
Principal estrela do time, o atacante Erling Haaland não entrou em campo neste sábado. Momentos antes da partida, o norueguês foi cortado por um problema muscular. Na etapa final, o Dortmund diminuiu o ritmo e administrou a vantagem no Signal Iduna Park.
+ Veja como anda a liberação de público pelo mundo
Agora o Borussia Dortmund enfrentará o RB Leipzig na decisão da Copa da Alemanha. Os Touros venceram o Werder Bremen na prorrogação na última sexta-feira para garantir a vaga. A final está marcada para o dia 13 de maio, no Estádio Olímpico de Berlim.

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